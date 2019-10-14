برئاسة السيسي وبوتين.. أنظار القارة السمراء تتجه لقمة روسيا - أفريقيا.. نواب: ستكون هناك محادثات ثنائية بين الجانبين فيما يتعلق بسد النهضة.. وبرلماني: ستعود بالخير على شعوبنا

خارجية البرلمان: بوتين سيكون له دور فى أزمة سد النهضة خلال قمة روسيا - أفريقيا

برلمانى: روسيا سيكون لها دور قوى فى تبنى مشروعات قومية بالقارة الأفريقية نائبة:روسيا لديها إستعداد لتقديم مساعدات للقارة الأفريقية وإحداث تنمية بها





أكد عدد من النواب أن قمة " روسيا - أفريقيا " تعتبر استكمال لتفاعل القوى العظمى فى القارة الأفريقية بهدف إحداث طفرة فى حياة المواطن الأفريقى ، كما أشاروا إلى أن هذه القمة هامة جدا ، خاصة وأنها تتزامن مع رئاسة الرئيس السيسى للإتحاد الأفريقى ، وبالتالى فإن الرئيس يريد أن يقدم ثمار جهوده داخل الإتحاد الأفريقى بهدف تحسين مستوى دخل المواطن الأفريقى ، وتوقعوا أن يكون للرئيس الروسى بوتين دور فى دفع المفاوضات بين مصر وأثيوبيا بشأن سد النهضة.





فى البداية قال النائب صلاح عقيل ، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إن عقد قمة روسيا - أفريقيا برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن أفريقيا أصبحت أرضا يلتقى عليها كافة القوى الدولية التى تسعى أن يكون لها دور ، مشيرا إلى أن مصر تعد المدخل الرئيسى لقارة أفريقيا.





وأكد عقيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه القمة المرتقبة تؤهل لمصر لكى يكون لها دور قوى فى القارة الأفريقية والعمل على التواصل مع دول القارة ، متوقعا أن يكون للرئيس الروسى بوتين دور فى دفع المفاوضات بين مصر وأثيوبيا بشأن سد النهضة.





وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن الجانب المصرى متمسك بدوره الرامى نحو السلام وحل النزاعات داخل القارة الأفريقية وعدم زيادتها خلال الفترة المقبلة.





وقال النائب ماجد أبو الخير ، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان ، إن قمة " روسيا - أفريقيا " تعتبر استكمال لتفاعل القوى العظمى فى القارة الأفريقية بهدف إحداث طفرة فى حياة المواطن الأفريقى.





وأشار أبو الخير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القمة ستأتى بعد لقاءات سابقة للرئيس السيسى مع الجانب الصينى والإتحاد الأوروبى ومؤسسات دولية ، مؤكدا على أن الجانب الروسي سيكون لها دور قوى فى تبنى مشروعات قومية فى القارة الأفريقية.





وتوقع وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان ، أن تكون هناك محادثات ثنائية بين الرئيس السيسى وبوتين فيما يتعلق بسد النهضة.





واختتم: الرئيس السيسى يخاطب العالم بإسم القارة الأفريقية ، على إعتبار أن مصر هى بوابة الإستثمار فى أفريقيا.





وقالت النائبة سامية كمال ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن قمة روسيا - أفريقيا تأتى فى إطار التعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية ، مشيرا إلى إستعداد روسيا برئاسة بوتين لتقديم مساعدات للقارة الأفريقية وإحداث تنمية حقيقية فيها.





وأشارت كمال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القمة هامة جدا ، خاصه وأنها تتزامن مع رئاسة الرئيس السيسى للإتحاد الأفريقى ، وبالتالى فإن الرئيس يريد أن يقدم ثمار جهوده داخل الإتحاد الأفريقى بهدف تحسين مستوى دخل المواطن الأفريقى.





وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن روسيا تتعاون مع مصر كدولة صديقة فى النواحى العسكرية والإقتصادية ، متوقعا أن تعود هذه القمة بالخير على القارة الأفريقية.





وكان قد عقد السفير إيهاب نصر، سفير جمهورية مصر العربية في روسيا، والسفير "ميخائيل بوجدانوف" نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس "بوتين" للشرق الأوسط وأفريقيا، جلسة إحاطة في مقر وزارة الخارجية الروسية، لسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة لدي موسكو خُصصت لتناول الترتيبات الخاصة للإعداد لقمة روسيا/أفريقيا، والمنتدي الاقتصادي المقرر عقده على هامش القمة يومي 23 و24 أكتوبر الجاري.





وجاءت الجلسة في إطار التشاور والتنسيق المتواصل بين روسيا ومصر والدول الإفريقية لوضع اللمسات النهائية على جدول الأعمال، والترتيبات النهائية الخاصة بالقمة.





وأكد السفير المصري في موسكو على أهمية تلك القمة في تدشين مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية، مشيدًا بالتطور الكبير في العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات.





هذا، وأعرب السفراء الأفارقة المعتمدين لدي موسكو عن الامتنان للجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية لإنجاح تلك القمة، مشيرين إلى أن عيون كل الأفارقة ستكون مصوبة تجاه سوتشي خلال فترة انعقاد القمة.



