ساندوتش على السريع.. طريقة عمل شاورما الجمبري

يحب الكثير الشاورما بكل أنواعها فنقدم لكم طريقة عمل شاورما الجمبري خطوة بخطوة على طريقة الشيف هشام السيد.



مكونات شاورما الجمبري

* 6 ملاعق كبيرة زبدة فول السوداني

* 3 ملاعق كبيرة عصير الليمون

* فص ثوم مفروم

* 2 ملعقة كبيرة زبادي

* ربع كيلو جمبري

* زيت زيتون

* ملح

* فلفل اسود

* خس كابتشو

* طماطم حلقات

* بصل اخضر

* عيش شامي



طريقة تحضير شاورما الجمبري

* قومي بتتبيل الجمبري المقشر ببالليمون والزبادي والتوابل وزبدة الفول السوداني.

* اشوي الجمبري حتى تمام النضج.

* ضعي حلقات الطماطم والبصل والخس في العيش.

* ضعي الجمبري على الخبز الشامي ولفيه رول.



