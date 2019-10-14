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مرأة

ساندوتش على السريع.. طريقة عمل شاورما الجمبري

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:12 م
صدى البلد
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قسم المرأة
يحب الكثير الشاورما بكل أنواعها فنقدم لكم طريقة عمل شاورما الجمبري خطوة بخطوة على طريقة الشيف هشام السيد.

مكونات شاورما الجمبري
* 6 ملاعق كبيرة زبدة فول السوداني
* 3 ملاعق كبيرة عصير الليمون
* فص ثوم مفروم
* 2 ملعقة كبيرة زبادي
* ربع كيلو جمبري
* زيت زيتون
* ملح
* فلفل اسود
* خس كابتشو
* طماطم حلقات
* بصل اخضر
* عيش شامي

طريقة تحضير شاورما الجمبري
* قومي بتتبيل الجمبري المقشر ببالليمون والزبادي والتوابل وزبدة الفول السوداني.
* اشوي الجمبري حتى تمام النضج.
* ضعي حلقات الطماطم والبصل والخس في العيش.
* ضعي الجمبري على الخبز الشامي ولفيه رول.

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