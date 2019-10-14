أسوان تواصل احتفالاتها بالذكرى 46 لانتصارات أكتوبر.. صور

تواصل محافظة أسوان احتفالاتها بالذكرى 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك وسط أجواء مشاعر وطنية مفعمة بالاعتزاز والفخر.



وبحسب بيان، الاثنين، نظمت جامعة أسوان احتفالية بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بمقر الجامعة بمدينة أسوان الجديدة، بحضور الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس الجامعة.



ونظمت أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد الجامعة واتحاد طلاب كلية الحقوق، وتضمنت الاحتفالية تكريم الدكتور فريد عبد الظاهر عميد كلية دار العلوم، والد شهيد الواجب فى سيناء الرائد عمرو فريد، وذلك بحضور لفيف من القيادات الأمنية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.



من جانبه أكد الدكتور أحمد غلاب، أن ذكرى انتصارات أكتوبر تثير مشاعر العزة والفخر فى نفوس كل المصريين، وستظل هذه الذكرى المجيدة وعلامة فارقة فى تاريخ القوات المسلحة المصرية الباسلة.



وأشار إلى ضرورة استلهام روح انتصارات أكتوبر فى جميع المجالات والقطاعات من أجل استكمال مسيرة التنمية والإنجازات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.