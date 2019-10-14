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حوادث

دون إصابات للتلاميذ.. حريق بجوار مدرسة في المرج نتيجة تسرب غاز

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:59 م
صورة أرشيفية - حريق
صورة أرشيفية - حريق
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مصطفى الرماح
تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب بسبب حدوث تسريب اسطوانة بوتاجار بجوار مدرسة بالمرج.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا بحدوث تسريب من إسطوانة بوتاجاز بإحدى الشقق السكنية الكائنة بجوار إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة المرج.

وأسفر ذلك عن حدوث انفجار نتجت عنه إصابة صاحب الشقة بحروق متفرقة بالجسم – وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما أسفرت الواقعة عن تهدّم "جزء من الجدار الخلفي للعقار الملاصق لسور المدرسة المشار إليها".

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات بين صفوف التلاميذ.
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