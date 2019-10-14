إيوان: مشروع ماجادا نقطة تحول في صناعة التطوير والاستثمار العقاري

أعلنت شركة إيوان للتطوير عن مشروعها العقاري الجديد "ماجادا" كأول مجتمع سكنى متكامل صديق للبيئة على مساحة 101 فدان بالعين السخنة، ويتم تنفيذه بأحدث أساليب البناء التي تراعي الجوانب الصحية في تصميمات الأبنية السكنية، وتوفر بيئة داخلية وخارجية تلائم كافة احتياجات الإنسان، بتكلفة استثمارية تصل الى 5 مليارات جنيه، ويتم تنفيذه على 4 مراحل وتُسلم المرحلة الاولى منه فى 2024.



وقال المهندس وليد مختار، العضو المنتدب للشركة خلال مؤتمر صحفى اليوم الاثنين إن "ماجادا" نقطة تحول كبيرة في صناعة التطوير والاستثمار العقاري ستغير مفاهيم البناء وتنقلها إلى أفاق مستقبلية لم تكن موجودة فى مصر من قبل.



وأشار إلى أن إيوان نجحت خلال 17 عاما في احتلال مكانة متقدمة بالسوق العقاري المصري سواء من حيث مستوى المشروعات العقارية التى تنفذها بأعلى معايير الدقة والحرفية أو من ناحية تفضيل المستهلكين لمنتجاتها العقارية ، وهو ما دفعنا للتفكير بشكل أعمق فى تقديم "ماجادا" وهو منتج عقاري جديد يلبي كافة الاحتياجات ويرضى مختلف الاذواق ، وفى نفس الوقت يحقق رغبة الباحثين عن التميز والاسترخاء والحياة الصحية البسيطة، بحيث يصبح فى النهاية ( First Home) وليس(Second Home) خاصة بعد تأكُدنا من تفضيل المستهلكين لمثل هذه المشروعات وسعيهم إلى تغيير أنماط حياتهم إلى الأنماط الصحية الهادئة .



من جانبه صرح المهندس ايهاب مختار رئيس مجلس إدارة شركة IDEA للتصميمات المعمارية بأن مشروع "ماجادا"، يمثل تغيرًا نوعيًا فى المفهوم التقليدي للأبنية حيث يمكنك أن تشعر وكأن الحياة تنبض أو تتنفس فيها، وهو مفهوم جديد في التصميمات الهندسية يعتمد على أنشاء المنازل بعناصر طبيعية تعزز الحياة الصحية عن طريق استخدام عناصر الهواء والضوء والألوان الفاتحة والزجاج وغيرها من العناصر الطبيعية.



وأوضح أن مشروع "ماجادا" يقدم مجموعة متميزة من الفيلات المنفصلة التي تتراوح مساحتها من 240 متر مربع الي 515 متر مربع والتوين هاوس من 160 الي 190 والشاليهات تبدأ 65 الي 170 متر مربع، بالإضافة إلى وحدات الدوبلكس التي تصل مساحتها إلي 240 متر مربع، مؤكدا أن أكثر من 90% منها تتمتع برؤية بانورامية رائعة للبحر في السخنة، مشيرا في الوقت نفسه الى نسبة المباني تصل الى 13.5٪ من المساحة الاجمالية للأرض والباقي مساحات خضراء ومرافق مائية swimmable lagoons



ويقع مشروع "ماجادا" فى واحدة من أفضل المناطق الجغرافية على ساحل البحر الأحمر بمنطقة جبل الجلالة الساحرة بشاطئ خاص يصل إلى 600 متر وواجهة امامية للمشروع تمتد إلى 1 كيلو متر، حيث يرتبط بشبكة من الطرق المؤدية لأكثر الوجهات الحيوية حيث يبتعد عن العاصمة الإدارية بــ 118 كم و126 كم من التجمع الخامس و30 كم من ميناء العين السخنة و3.3 كم من مارينا اليخوت بالجلالة و10 كم من مدينة الجلالة الجديدة و46 كم من طريق الزعفرانة.



واستوحت شركة إيوان "اسم مشروعها الجديد "ماجادا" من كلمة ماجاداّ، وتعني في اللغة العربية المجد.



وشهد المؤتمر الصحفي عرض فيلم تسجيلي قصير عن أخر تطورات البناء الخاصة بمجموعة من المشروعات العقارية التي تنفذها شركة ايوان وهي مشروعات اتريو والما المنتظر تسليمهما في 2020 بالإضافة إلى مشروع جدار الذي تم البدء في تسليمه.