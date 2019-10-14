بسبب مشاجرة بين أشقائهم .. عامل يقتل طالبا بخنجر ببورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بقتل طالب ببورسعيد بعد مشاجرة بين أشقائهم.



تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد من مستشفى الزهور العام بوصول (طالب- 17 سنه عامل، مقيم بدائرة القسم) مصابًا بجرح طعنى أسفل الصدر من الجهة اليسرى وتوفى عقب وصوله للمستشفى.



بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين شقيق المتوفى طالب بالمرحلة الإعدادية- 13 سنه وآخر طالب بذات الثانوية- 18 سنه فقاما بالإتصال بذويهما لمناصرتهما، حيث حضر المجنى عليه وبحوزته سلاح أبيض "خنجر"، كما انضم لمناصرة الثانى شقيقه ( عاطل- 19سنه سبق إتهامه فى 3 قضايا متنوعة) وحدثت المشادة بين الطرفين فقام الأخير بخطف الخنجر من المجنى عليه والتعدى بالضرب عليه وإحداث إصابته التى أودت بحياته.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمَيْن والسلاح المستخدم فى الواقعة وبمواجهتهما اعترف بما جاء بالفحص وأكدته التحريات.

