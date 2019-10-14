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تعليم

عليكم احترام القيم.. رئيس جامعة كفر الشيخ ينصح طلاب التجارة الجدد

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:00 م
صدى البلد
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محمود زيدان
شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية التجارة بحضور الدكتور محمود عبد الحافظ، عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وعدد كبير من طلاب الفرق المختلفة.

ورحب دسوقي بالطلاب الجدد والقدامى مهنئًا إياهم بقبولهم في الجامعة ومقدمًا التهنئة للطلاب وللشعب المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر المجيد.

وأكد رئيس الجامعة للطلاب ثقته في وعي وثقافة شباب مصر وطلاب جامعة كفر الشيخ بعدم الانسياق خلف دعاوى المشككين والشائعات الهدامة، موجهًا بعض النصائح إلى الطلاب منها احترام النظام واللوائح والقيم الجامعية الرصينة.

ودعا رئيس الجامعة، إلى الاشتراك بالعديد من الأنشطة الطلابية الرياضية والفنية والثقافية والعلمية والاجتماعية التي تنظمها أقسام رعاية الشباب بكليات الجامعة وتهدف إلى الاستفادة من طاقات الطلاب والطالبات واكتشاف الموهوبين ورعايتهم.

وفي نهاية الحفل، كرّم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الطلاب المتفوقين وأوائل الخريجين بتوزيع شهادات التقدير.
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