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أخبار البلد

شوفوا قبل الحكم.. شاهد | ريهام سعيد تعرض فيديو للحلقة الأزمة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:45 م
صدى البلد
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أمل مجدى
نشرت الإعلامية ريهام سعيد ، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور "إنستجرام "، فيديو من حلقتها التى أثارت الجدل عن مرضى السمنة .

وعلقت ريهام سعيد على الفيديو قائلة :"قبل الحكم شوفوا بداية الحلقة ".


وكانت ريهام سعيد فى بداية الحلقة تعرض صورة قديمة لها وهى تعانى من السمنة لتظهر لجمهورها كيف غيرت السمنة ملامحها واعتقد البعض أنها قامت بعمليات تجميلية بعد خسارتها لأكثر من 25 كيلو وصرحت أنها زادت 43كيلو فى 3 شهور نتيجة اكتئاب عانت منه بعد انفصالها عن زوجها .


جدير بالذكر أن الإعلامية ريهام سعيد قد تحدثت عن مرضى السمنة فى حلقة برنامجها صبايا بشكل سيئ مما جعل المجلس القومى للمرأة يقدم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام الذى حقق بدوره فى هذه الواقعة ،وتم إيقاف برنامج صبايا الذى تقدمه ريهام سعيد على شاشة الحياة وإيقافها لمدة عام عن الظهور على وسائل الإعلام .

وكانت ريهام سعيد قد أعلنت اعتزالها الإعلام والتمثيل ، وقررت الإتجاه لمجال جديد وخرجت من صدمتها لتكمل حياتها المهنية والعملية ورفع محامى عليها قضية لإهانتها مرضى السمنة .

https://www.instagram.com/tv/B3mJvHLhF7P/?utm_source=ig_web_copy_link
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