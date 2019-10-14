المنتدى الاقتصادي للمرأة السادس والعشرين لأول مرة بالقاهرة.. مارس المقبل

يقام المنتدى الاقتصادي السنوي للمرأة السادس والعشرين في القاهرة خلال يومي 4 و5 مارس 2020 تحت رعاية فخامة السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي.



ويعتبر هذا الحدث السنوي الهام من أفكار دكتورة هاربين أورورا، والتي كرًمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ عام 2018، لانجازاتها العالمية الشهيرة كأحد أنجح رائدات الأعمال والمهتمات بالعمل الخيري حول العالم.



وتعليقًا على الإعلان عن المنتدى، قالت الدكتورة هاربين أورورا : "عندما التقيت بمعالي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي، وعدته بإقامة المنتدى الاقتصادي للمرأة في مصر، واليوم لا أفخر فقط بالإعلان للعالم كله أن هذا سيحدث فعلًا ، ولكن أيضًا أعلن أن المنتدى سيقام تحت رعايته، وبدعم كبير من الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجـــلس القومـــي للمـــرأة، ويعتبر إقامة مثل هذا الحدث الهام في مصر دليلًا على التزام مصر بتمكين ودعم الرائدات المصريات، وقدرة مصر على أن تجمع الكثير من السيدات من حول العالم لتناول فرص الارتقاء بالأعمال وتعزيز التأثير الشخصي فيما بينهن."



وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن هذا المنتدى يعد فرصة فريدة لالتقاء النساء الرائدات من كافة المجالات ومن مختلف دول العالم في مكان واحد، من أجل تبادل الخبرات ومناقشة التحديات والصعوبات التي تقف أمامهن، وكيفية الارتقاء بأوضاع المرأة وتمكين المزيد منهن.



وأضافت الدكتورة مايا مرسي: "إننا نتطلع لتحقيق أفضل النتائج من هذا المنتدى والذي سيقام في مصر للمرة الأولى."



وقالت نعمات خليل مؤسسة شركة "ذا وركس"، الشركة المنظمة للمنتدى الاقتصادي للمرأة : "نشعر بفخر كبير لأننا سنقيم المنتدى في مصر، فهي المكان المثالي، بلد الحضارة والتاريخ الذي تربعت فيه المرأة على العرش لسنوات، وهذا هو التوقيت المثالي أيضًا حيث أن تلك الفترة تشهد تألق السيدات المصريات في العديد من الأدوار القيادية في نطاق واسع من المجالات. وسيتم في المنتدى الاقتصادي للمرأة الذي يقام في مصر خلال شهر مارس 2020 عرض العديد من قصص النجاح المصرية والأفريقية والإقليمية، وبناء شبكات جديدة من العلاقات، مع وجود فرص مميزة للاتفاق على التعاون في مجال الأعمال المختلفة، وسيجذب المنتدى كذلك العديد من السائحين لأرض مصر."



وكانت قائمة فوربس للسيدات الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط قد تضمنت 20 سيدة مصرية خلال العام الماضي، وكانت الحكومة المصرية كذلك قد أطلقت برنامج يهدف لدعم السيدات للعمل في 40% من المناصب القيادية في مصر تحت مظلة استراتيجية مصر للتنمية 2030. وقام فخامة السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا بتسليط الضوء على دور السيدات المصريات في تنمية المجتمع، وتحدث عن أهمية تمكين المرأة خلال كلمته في قمة مجموعة العشرين والتي أقيمت في اليابان.



وقام المنتدى الاقتصادي للمرأة، خلال الخمسة وعشرين عامًا الماضية، بجمع أكثر من 100 ألف عضوًا من السيدات الملهمات من أكثر من 150 دولة حول العالم، ويقام المنتدى للمرة الأولى في الشرق الأوسط، حيث ينظم في مصر خلال شهر مارس 2020، ويحضره أكثر من 1000 سيدة من السيدات الرائدات في مصر ومن مختلف الدول حول العالم، ويتضمن المنتدى مناقشات حول التوظيف والتجارة الدولية، ودور المرأة في التكنولوجيا والأمور المالية، هذا بجانب العديد من المواضيع الأخرى.



إن التسجيل للاشتراك في المنتدى الاقتصادي السنوي للمرأة مفتوح الآن (http://wefevent.theworx-emc.com/)، وتنظم شركة " ذا وركس" المنتدى بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة و الشركة المالكة للمنتدي الاقتصادي للمرأة بالهند و شركة بابليسيت للعلاقات العامة.

