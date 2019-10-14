شاهد|موسم الرياض يصنع مستقبل الترفيه بالمملكة السعودية والوطن العربي

أذاعت الهيئة العامة للترفيه السعودى، فيلما ترويجيا عن موسم الرياض ، والذى يعد الحدث الأكبر في الوطن العربي للاطلاع ، على ما تقدمه الموهوبات العربيات والمزمع إنطلاقه خلال الفترة من ١٠ إلى ١٥ من الشهر الجارى.



وعرض تقرير الهيئة العامة للترفيه السعودية ، لقطات حية إستعداد تجهيزات معرض "أنا عربية" و منها العطور، والتجميل، والجلود، والإكسسوارات، والمجوهرات، والأحذية والحقائب، إضافةً إلى الأثاث المنزلي بأنواعه، والسجاد، والخزف، مع تخصيص أركانٍ خاصة بالكعك، والبهارات، والمربيات، والمياه المقطرة.



وشاركت الصفحة الرسمية لموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، جمهورها بمقطع فيديو من منتدى صناعة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.



وظهر بالفيديو عدد من نجوم الوطن العربي ونجوم بوليوود العالميين ومن بينهم "جاكي شان، وفان دام،. وشاروخان وشيكو وهشام ماجد وأشرف عبد الباقي وحسين الجسمي وريا ابي راشد وغيرهم".



