القابضة تستجيب لشكوى المواطنين بشارع جمال عبد الناصر بشأن انقطاع المياه

استجابت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لشكوى المواطنين لـ"صدى البلد" بشأن انقطاع مياه الشرب عن سكان شارع جمال عبد الناصر بالجيزة.



وأفادت القابضة في بيانها لـ"صدى البلد"، بأن المياه موجودة طبقا للضغوط المتاحة بالمنطقة، وتقل الضغوط وقت الذروة لكثرة الاستهلاك.



وأوضحت أنه جار حاليا تنفيذ توسعات بمحطة مياه جزيرة الدهب بطاقة 160 ألف متر مكعب لتحسين ضغط المياه وتقليل ساعات الانقطاع.



ويقدّم "صدى البلد"، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360‪