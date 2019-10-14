بعد رباعية الاهلي.. الإنتاج الحربي يكشف لـ صدى البلد حقيقة عقوبات لاعبيه

نفى خالد مهدي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، توقيع عقوبة مالية على لاعبي الفريق عقب الهزيمة التي تلقاها من منافسة النادي الأهلي برباعية نظيفة.



وأضاف خالد مهدي في تصريحات خاصة " لـ صدي البلد"، أنه ليس من التوقع أن يتم إبرام عقوبات على اللاعبين في أول هزيمتهم بالدوري الممتاز، مشيرا إلى تحقيق نتائج ايجابية منذ انطلاق بطولة الدوري ومن الطبيعي أن يتعرض لاعبي الفريق الي خسارة على مدار مشوارهم في بطولة الدوري.



وأوضح خالد مهدي ، أن لاعبي الإنتاج الحربي يخضون لتدريبات شاقة من أجل الاستعداد النهائي لخوض مباريات إنبي يوم الخميس المقبل، في الخامسة والنصف على استاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الرابعة للدوري الممتاز.



وعلى صعيد آخر أكد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي أن باسم مرسي لاعب الفريق على اتم الاستعداد لخوض اللقاءات القادمة مع فريقه عقب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا .



