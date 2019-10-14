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أخبار العالم

بوتين في الرياض.. مجلس الغرف السعودية: هذا ما ستجنيه المملكة من الزيارة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:37 م
الملك سلمان مع الرئيس
الملك سلمان مع الرئيس بوتين
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قسم الخليج
أكد مسؤولون في مجلس الغرف السعودية أن زيارة فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، للمملكة اليوم الاثنين تاريخية، لما لها من أبعاد إستراتيجية في تطور العلاقات السعودية الروسية على جميع الأصعدة وفي مقدمتها المجال الاقتصادي.

وقال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي بالزيارة التاريخية لرئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، والوفد التجاري المرافق له من كبرى الشركات الروسية لبحث فرص التعاون بين المملكة وروسيا في جميع المجالات لما لها من أثر اقتصادي مهم لمضاعفة نمو العلاقات التجارية السعودية الروسية نموًا إيجابيًا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين المملكة وروسيا بنحو 43% في عام 2018م مقارنة بحجمه في عام 2017م، ليصل لنحو 5.5 مليار ريال سعودي، وفقا لوكالة الانباء الرسمية بالسعودية «واس»

وقال العبيدي: يعمل مجلس الغرف السعودية على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية السعودية الروسية، من خلال مجالس الأعمال، وتوقيع عدد من الاتفاقيات مع الجهات المناظرة في روسيا، والعمل على عقد العديد من الأنشطة والفعاليات التي ساهمت بدورها في تطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة وروسيا.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن سعد: إن تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية الروسية، والعمل على تطويرها، يجسد رغبة قطاع الأعمال السعودي على تطوير هذه العلاقات، وخاصة مع وجود العديد من المعطيات والثروات والامكانيات اللازمة لتوسع في الاستثمارية الثنائية.

وبدوره أوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله العديم أن امتلاك روسيا أهم مصادر الطاقة بالعالم، واحتياطي الغاز الطبيعي والفحم الحجري والنفط يجعلها شريك اقتصادي ذا قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، ويفتح المجال أمام المملكة لاستيراد المزيد من السلع والمنتجات الروسية.

وأكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود المشاري أهمية تعميق قنوات الحوار والتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية المختلفة، وتوسع في المجالات الاستثمارات والاقتصادية المختلفة، واعتماد تشكيل مجموعات عمل مشتركة لبحث سبل التعاون المشتركة.

وتحدث رجل الأعمال طارق القحطاني مستثمر سعودي ورئيس سابق لمجلس الأعمال السعودي الروسي عن أهمية الاستفادة من التجارب والخبرات الروسية في الإنتاج الزراعي والحيواني، ونقل التقنية، وإنشاء الصناعات الغذائية، قائلا: نطمح في اللقاء السعودي الروسي من وضع الآليات التنفيذية المناسبة لتحقيق الأمن الغذائي، والاستفادة من الفرص التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، ووضع الية لتنفيذ اتفاق التعاون في كافة المجالات للبلدين، خاصة أن علاقاتنا تتسم بقابلية للنمو والتوسع، نظرًا لما تتمتع به البلدين من مقومات اقتصادية.
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