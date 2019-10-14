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أخبار البلد

أبو سعدة: منع تصدير الأسحلة لتركيا ردا على هجومها العسكري على سوريا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:47 م
صدى البلد
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أماني نوار
قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه بالفعل تم فرض عقوبات على تركيا على خلفية توغلها في شمالي سوريا.

وأضاف حافظ أبو سعدة، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن السويد أعربت عن دعمها لحظر تصدير الأسلحة إلى تركيا من جانب جميع دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد أنه من المرجح أن تقرر جميع الدول الأوروبية، وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا أو ستفرض إجراءات عقابية أخرى.

وأشار إلى خطورة الهجوم العسكري التركي على الأراضي السورية، هو اختراق للمواثيق والقوانين الدولية، موضحا أنه هذا الهجوم هو اعتداء على أقليات عرقية أدى إلى تهجيرهم قصريا.
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