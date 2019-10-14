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أخبار البلد

وزير الطيران يناقش نتائج أعمال القابضة للمطارات خلال 3 أشهر

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:40 م
الفريق يونس المصرى
الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني
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نورهان خفاجي
التقى اليوم الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني، الطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ورؤساء الشركات التابعة  وذلك فى إطار الاجتماعات المستمرة  التى يعقدها لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات والخطط المستقبلية لتطوير قطاع المطارات والملاحة الجوية بالاضافة الى مناقشة نتائج الأعمال المالية.

وخلال الاجتماع تم عرض تقرير حول مراجعة القوائم  والحسابات المالية وخطة العمل بكل شركة والإيرادات والمصروفات والمشروعات المستقبلية وزيادة الموارد والتحديات التى تواجه كل شركة وسبل مواجهتها .

وحققت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركاتها التابعة نموًا فى حجم أرباحها عن المستهدف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عن شهور يوليو واغسطس و سبتمبر.

وأشاد الفريق يونس المصرى  بالجهد المبذول والتطور الذى تم بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية حيث تحولت معظم شركاتها للربح من خلال منظومة عمل متكاملة بين الشركات  والاداء المتميز بين العاملين بالقطاع وحرصهم على التفانى والدقة والإخلاص فى العمل  من أجل تطوير المنظومة .

كما طالب وزير الطيران، باستمرار التحسن في مستوى الخدمة المقدمة  للركاب والعملاء وتنفيذ خطة التطوير الشاملة لكافة المطارات والسعى بشكل دائم لزيادة النشاط التجارى والاستثماري لزيادة الأرباح ورفع معدلات النمو الاقتصادى وكذا العمل بصفة مستمرة على التطوير والقيام بأعمال الصيانة الدورية بكفاءة عالية بالإضافة إلى تحسين الأداء والتميز من أجل تحقيق الرفاهية للركاب وذلك للوصول بالمطارات المصرية إلى أعلى درجات المنافسة العالمية.
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