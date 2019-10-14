محمد رمضان جاهز لقيادة نادي المقاصة أمام المصري بالدوري الممتاز

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم، بنادى مصر المقاصة، جهود لاعبه محمد رمضان قبل مواجهة المصري، المقرر إقامتها الخميس المقبل بملعب السويس فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2019 /2020.



واستعاد فريق المقاصة جهود لاعبه محمد رمضان، وأصبح جاهزا بشكل تام للمشاركة مع فريقه فى المباراة المقبلة، بعد تعافيه بشكل تام من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الخلفية، وأدت إلى ابتعاده عن المقاصة فى المباراتين الماضيتين أمام الزمالك والجونة.



وتعد عودة رمضان مهمة لدى الجهاز الفنى بالنسبة لمصر المقاصة نتيجة الاعتماد عليه فى التشكيل الأساسى ومشاركته فى المباراة الأولى أمام أسوان، ويحظى اللاعب بثقة كبيرة لدى الجهاز الفنى بقيادة أحمد حسام ميدو نتيجة القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها.