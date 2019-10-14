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منوعات

هيلاري كلينتون تبدي إعجابها بـ ميجان ماركل وتصفها بـ الشجاعة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:46 م
هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون
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أماني إبراهيم
صرحت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة هيلاري كلينتون أنها من المعجبين بدوقة ساسكس ميجان ماركل، وأشادت بشجاعتها خلال حديثها عن كتابها "السيدات الشجاعات".

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن كلينتون صاحبة الـ 71 عاما ردت على سؤال خلال مقابلة مع مجلة صنداي تايمز، مع ابنتها، وكان السؤال "هل تعتقدين أن ميجان ماركل شجاعة ؟"، فصاحت كلينتون "نعم".

وعلى الرغم من تقديرها للدوقة ميجان، إلا أن هيلاري ليست مؤيدة لرئيس الوزراء الحالي في المملكة المتحدة، وعندما سئلت عما إذا كان بوريس كان محقا في وصفه بأنه "بطل الشعب" في سعيه للدفع من خلال نتيجة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فردت هيلاري: "هذا السياسي ببساطة بطل على نفسه".

وقالت هيلاري خلال حديثها للمجلة: "أنا قلقة حقا، لا أعرف ما الذي سيحدث مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو عزله، أو انتخاباتنا المقبلة"، وحذرت من مخاوفها بشأن بوريس جونسون الذي يسعى ليصبح حاكما على حد وصفها.
هيلاري كلينتون هيلاري كلينتون
ميجان ماركل ميجان ماركل
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