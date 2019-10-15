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برلمان

ضم العلاوات الخاصة للأجر الأساسى كل 5 سنوات لهذه الفئات.. مشروع قانون

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:00 ص
أموال
أموال
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معتز الخصوصى
كشف النائب محمد وهب الله ، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن إعداده لمشروع قانون ضم العلاوات الخاصة التى مضى عليها 5 سنوات إلى الأجر الأساسى طبقا لما كان متبع عام 2014، مشيرا إلى أنه سيتقدم به للبرلمان خلال الأسبوع الحالى.

وأكد وهب الله فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مشروع القانون يتضمن مادتين، حيث تنص المادة الأولى على ضم العلاوات الخاصة للأجر الأساسى كل خمس سنوات، للعاملين فى قطاع الأعمال العام والقطاع العام طبقا لما كان متبع منذ عام 2014.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أن المادة الثانية من مشروع القانون تنص على أنه ضم هذه العلاوات للأجر الأساسى كل 5 سنوات.

وأوضح أنه سيتقدم بمشروع القانون بعد صدور حكم قضائى فى عام 2017 بضم هذه العلاوات.

وقال "وهب الله"، إنه منذ عام 1987 حتي 2015 ، كانت القوانين تنص على ضم العلاوات للمرتب الأساسي، لذلك سيتقدم بمشروع قانون لضم العلاوات الخاصة وغيرها كل خمس سنوات.

كما أقترح أن يعقد المجلس الأعلى للأجور حوارا مجتمعيا لمناقشة ضم العلاوات الخاصة للأجر الأساسى كل 5 سنوات للعاملين فى القطاع الخاص.
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