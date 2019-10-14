صدمة لـ إنتر الايطالي بسبب أليكسس سانشيز.. تفاصيل

أكد رينالدو رويدا، المدير الفني للمنتخب التشيلي، أن لاعبه أليكسس سانشيز، جناح نادي إنتر الإيطالي، قد تعرض لإصابة من الممكن أن يغيب على إثرها لمدة 3 شهور.



وكان الاتحاد التشيلي، قد أعلن عن إصابة سانشيز بقطع في أوتار الركبة، ليغادر معسكر المنتخب الأول.



وقال رويدا في تصريحات صحفية: ناديه سيحدد فترة غيابه، والتي ستصل لشهرين أو 3 أشهر، إنه أمر محزن، فاللاعب عاد للمشاركة أساسيًا في الدوري الإيطالي ودوري الأبطال، لقد كان سعيدًا للغاية لكن الآن الوضع تبدل، سننتظر في الساعات المقبلة."



يذكر أن سانشيز قد انتقل الصيف المنقضي لنادي إنتر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.