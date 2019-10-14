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فن

اخبار الفن.. وفاة الممثلة السورية نجوى علوان.. وغضب بسبب ملابس دينا الشربيني في السعودية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:00 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
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قسم الفن
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:

بعد وفاتها.. معلومات عن الفنانة نجوى علوان
يعيش الوسط الفني العربي صدمة كبيرة بعد اعلان خبر وفاة الممثلة السورية نجوى علوان التي توفيت بعد اصابتها بازمة قلبية اودت بحياتها.

محمد حماقي يعلن عن مفاجأة مع تركي آل الشيخ .. فيديو
نشر الفنان محمد حماقي فيديو يجمعه بـ تركي ال شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، يعلن من خلاله عن مفاجأة.

نانسي عجرم تحتفل بـ أول سنة من أسنان ابنتها ليا
شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صور احتفالية خاصة بنمو أول سنة من أسنان طفلتها الرضيعة ليا.

مثيرة للغاية.. زوج كيم كارداشيان يرفض ظهور زوجته بهذه الإطلالة.. صور

كشفت حلقات مسلسل Keeping up with Kardashians عن خلاف حدث بين نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، وزوجها مغني الراب كاني ويست، بسبب إطلالتها في حفل Met Gala شهر مايو الماضي.


بملامح جريئة.. جلسة تصوير جديدة لـ ابنة عمرو دياب
خطفت جنا ابنة النجم عمرو دياب الأنظار إليها بنشرها صور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من أحدث جلسة تصوير لها.
http://tempuri.org/tempuri.html

أول تعليق لـ هند صبرى بعد فوز قيس سعيد بالرئاسة التونسية
نشرت الفنانة التونسية هند صبرى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة لرئيس تونس الجديد قيس سعيد عقب فوزه بالرئاسة التونسية.

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