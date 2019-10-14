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أخبار العالم

أردوغان يتحدى الجميع: لن نوقف العمليات العسكرية في سوريا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 04:03 م
أردوغان يعاند: لن
أردوغان يعاند: لن نوقف العمليات العسكرية في سوريا
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دعاء أبوهشيمة
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عدم وقف العمليات العسكرية في شمال شرق سوريا بغض النظر عن مواقف الدول المنددة، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

كان الاتحاد الأوروبي أعلن عن اتخاذه موقف حازم من جميع أعضائه بالإجماع ضد تركيا بحسب ما أفادت به منصات دولية.

وقال الاتحاد الأوروبي، إن أعضائه أدانوا بالإجماع الهجوم التركى على شمال شرق سوريا، وهو الغزو الذي بدأ الأسبوع الماضي، ودخل اليوم الاثنين يومه السادس.

ودعا الاتحاد جميع الدول الأعضاء إلى وقف بيع الأسلحة لتركيا.

من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين إن قوات الحكومة السورية انتشرت في بلدة عين عيسى بشمال البلاد على خط المواجهة مع القوات التركية التي بدأت هجوما الأسبوع الماضي.

كما قالت وسائل الإعلام السورية الرسمية إن الجيش السوري انتشر في بلدة الطبقة قرب الرقة، في منطقة يوجد بها سد كبير لتوليد الطاقة الكهرومائية.

كما غادر قرابة 150 جنديا أمريكيا، اليوم الاثنين، من سوريا إلى العراق من مطار رحيبة غير الشرعي في ريف المالكية؛ حسبما أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء.
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