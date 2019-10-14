تفاصيل أحدث معرض عقاري لدعم الطلب على العقارات الأقل تكلفة

تستعد مجموعة من أبرز شركات التطوير العقاري لاستعراض مشاريعها خلال النسخة الثالثة للمعرض العقاري ’نكست موف مصر‘ المنصة العقارية الموجه للمستهلكين وجذب القوة الشرائية في مصر، الذي تنظمه "إنفورما ماركيتس" بالقاهرة في ’مركز مصر للمعارض الدولية‘ في الفترة بين 17 و19 أكتوبر 2019.



وفي معرض مشاركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير قال نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد حسين : " تمكنت الحكومة من إرساء منظومة تشريعات تدعم الارتقاء بأداء القطاع العقاري، واستدامة الطفرة العقارية المستندة إلى دراسة توجهات الطلب الحقيقي من قبل المستخدم النهائي للعقار، مما يسهم بتحفيز بيئة الأعمال وتحقيق الاستفادة القصوى من استمرارية الطلب على الأسواق المحلية".



وأشار الي ان القطاع العقاري في مصر يواصل نموه، بالرغم من التحولات النوعية التي يأتي في مقدمتها تحول تركيز شركات التطوير العقاري نحو الاستفادة من فرص الاستثمار ضمن شريحة أصحاب الدخل المتوسط والأقل دخلًا".



وأردف: " نتوقع أن تنشط برامج التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة، من الممكن أن نجد برامج للتمويل العقاري بفوائد من 10% إلى 12%، بعد أن تجاوزت الـ18% خلال الفترة الأخيرة وذلك على خلفية قرار البنك المركزي المصري بهذا الشأن الذي سيسهم في تنشيط حركة البيع مرة أخرى".



وقال أحمد الطيبي، رئيس مجلس اداره شركة "ذا لاند ديفيلوبرز" : " شهدت بعض القطاعات تباطؤًا في الأداء وتغيرات مرتبطة بانخفاض قيمة الجنيه المصري في أواخر عام 2016، بينما تمكن القطاع العقاري من الحفاظ على استقراره ، وفي الواقع، يعد سوق العقارات أحد أسرع القطاعات نموًا في مصر ، حيث تضاعفت استثمارات مؤسسات القطاع الخاص لتصل إلى 62.57 مليار جنيه في السنة المالية 2017/18 ، مقارنة بـ 31.43 مليار جنيه في الفترة السابقة. وعلى الرغم من زيادة المعروض من الوحدات في السوق العقاري واصلت هذه المؤسسات نجاحاتها خلال الربع الأول من عام 2019 وذلك بـسبب زيادة الطلب المحلي والخارجي على العقارات في مصر"



وأضاف: " تواصل الجهات الحكومية المعنية بالقطاع العقاري جهودها بتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والعمل على إنجاز المزيد من مشاريع التنمية المشتركة، مما يزيد بشكل كبير من المعروض في السوق وهي خطوة استراتيجية تستهدف توفير مشاريع إسكان إضافية تواكب وتيرة الزيادة السريعة في نسبة التعداد السكاني وخاصة ضمن المدن الكبرى."



وبهذا الصدد، قال ألكساندر إدواردز مدير مبيعات نكست موف مصر: تشهد سوق العقارات المحلية نضجًا ملحوظًا في سلوك المستهلك المتمثل في توجه الطلب بشكل أكبر نحو الوحدات العقارية التي تجمع بين مواصفات المساكن الفاخرة والعقارات المطروحة بأسعار أقل تكلفة لتناسب الميزانيات الأقل مرونة، ما يضع أصحاب المصلحة أمام فرصة جديدة لرفد السوق العقاري المحلي بحلول سكنية أكثر ابتكارا وتنافسية، ويأتي ذلك كإشارة إيجابية ومؤكدة على مواصلة القطاع على قدرته تلبية متخلف التطلعات والمحافظة وبالتالي استمرارية النمو".



ومن جهته قال فارس خليل مدير معرض نكست موف مصر : " تجسد منصة المعرض وجهة مثالية لاقتناص فرص الاستثمار العقاري ضمن نطاق الحلول العقارية الأقل تكلفة، وضمن هذا التوجه يأتي اختيارنا بتنظيم المعرض ليتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع مما يتيح لمجموعة واسعة من المستهلكين فرصة زيارة المعرض والاستفادة من الصفقات العقارية الحصرية المطروحة التي تشمل خطط سداد مناسبة لمختلف الشرائح".

