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رياضة

استمرار تدريبات فريق أسوان استعدادا للمقاولون

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 04:00 م
صدى البلد
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رباب الهوارى
استمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان الرياضي، اليوم، في تدريباته الصباحية والمسائية بإشراف فني، تحت قيادة مجدي عبد العاطي، استعدادًا لمباراته المقبلة، أمام نادي المقاولون العرب، في إطار الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وشهدت التدريبات رفع معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين وحرص الجهاز الفني على تصحيح أخطاء اللاعبين التى ظهرت خلال المباريات الماضية مع تكثيف المحاضرات الفنية لدراسة وقراءة المنافسين رفع معدلات التركيز الفني لحراس المرمى.

كان مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان وأعضاء لجنة الكرة، اجتمعوا مساء أمس، بالجهاز الفني بقيادة مجدى عبد العاطى واللاعبين في إطار الاستعداد للمرحلة القادمة والتي تبدأ بمباراة المقاولون بالقاهرة وإنبي بأسوان، من أجل منح مزيد من الثقة للاعبين والجهاز الفني والاطمئنان على أحوال الفريق، وخلال الاجتماع قال عبد العاطي بأن اللاعبين جاهزون للمباريات القادمة وسيقاتلون فى الملعب من أجل النقاط.
استمرار تدريبات فريق أسوان استعدادا للمقاولون
استمرار تدريبات فريق أسوان استعدادا للمقاولون
استمرار تدريبات فريق أسوان استعدادا للمقاولون
استمرار تدريبات فريق أسوان استعدادا للمقاولون
استمرار تدريبات فريق أسوان استعدادا للمقاولون
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استمرار تدريبات فريق أسوان استعدادا للمقاولون

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