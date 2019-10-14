فى المهمة الأولى لـ حسام البدرى .. توقعات الجماهير لنتيجة مباراة مصر وبوتسوانا .. فيديو

يقود الكابتن حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، اليوم الاثنين، لأول مرة منتخب الفراعنة في المباراة الودية التي يواجه فيها منتخب بوتسوانا، والتي تقام في الساعة السابعة مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار الاستعداد لخوض تصفيات أمم أفريقيا 2021 .



وترصد عدسة "صدي البلد " آراء بعض الجماهير حول " توقعاتهم لنتيجة مباراة مصر وبوتسوانا في أول مواجهة للفراعنة تحت قيادة حسام البدري.



وقال "محمد خالد ": "أتوقع فوز منتخب مصر باكتساح لأن فريق بوتسوانا ضعيف وعناصر المنتخب جيدة، وبرغم إني زملكاوي لكن حسام البدري لديه خبرات وقيادة جيدة ولديه شخصية قوية مع اللاعبين، ولذلك أتوقع أن نصل إلى نهائيات كأس العالم 2022 ".



من جانبه أكد " مازن سليم " احد الجماهير أنه لا يجوز الحكم على حسام البدري في المباراة الأولي له، متوقعا أن يقود المنتخب إلى الأمام، وأعرب عن تمنياته أن يغير فكره في اللعب وليس كما فعل مع النادي الأهلي.



بدوره أوضح " حازم منير " أحد الجماهير، أن الجمهور ينتظر اليوم ليري الفارق في أداء المنتخب بين حسام البدري وخافيير اجيري، متمنيا ألا يعتمد البدري على لاعب بعينه.



وأشار " محمود احمد " احد الجماهير إلى ضرورة أن يمنح حسام البدري جميع اللاعبين الفرصة ولا يعتمد على لاعبي اندية القمة فقط أو الاعتماد فقط علي محمد صلاح لأن هذا كان سبب تراجع مستوى منتخب مصر في الفترة الأخيرة.



من جهته توقع " عمر هاني " أحد الجماهير ان تكون مباراة مصر وبوتسوانا قوية ولكن منتخب مصر سيفوز بفارق كبير وسيترك حسام البدري بصمة واضحة في المنتخب، مشيرا إلى ضرورة تطوير الفكر حتى نصل إلي الأفضل .



وأضاف " محمد ايمن " احد الجماهير: "أتوقع فوز منتخب مصر 2/ 1 وسيكون حسام البدري أفضل من اجيري ولن يخيب ظننا".