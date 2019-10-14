Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تحرك عاجل من النواب بشأن وجود ميكروبات بأسماك البلطجي

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 04:21 م
أسماك البلطي
أسماك البلطي
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تقدم النائب رضا البلتاجى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي فــى شــأن إظهار الحقائق حول وجود ميكروبات بأسماك البلطجي. 

وتضمن الطلب أن تصريحات من لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين بالتقليل من تناول السمك البلطي وذلك لعدم التغذية السليمة لهذا النوع من السمك البلطي أحدثت فزعا كبيرا لدى الشعب خاصة أن غالبية المصريين يقبلون على تناول سمك البلطي باعتباره من أرخص أنواع الأسماك. 

كما أن المزارع تحتوي على الميكروبات التي تصيب لحوم السمك إضافة إلى تأكيدها أن أسباب التحذير من البلطي هو انتشار المزارع غير المرخصة التي تعتمد على تغذية سيئة منها أحشاء الدواجن وقد ينتج عن ذلك أسماك غير صالحة للاستهلاك بسبب الملوثات كما تعتمد بعض المزارع على استخدام الهرمونات لتجعل الزريعة جميعها ذكورا.

وطالب النائب بإظهار الحقائق حول وجود ميكروبات بأسماك البلطي، واتخاذ الحكومة جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان التزام أصحاب المزارع السمكية بالتربية الغذائية السليمة لأسماك البلطي والبعد عن جميع الملوثات التي تتسبب في إصابة من يتناول هذا النوع من الأسماك بالأمراض مع اتخاذ قرارات حاسمة بغلق المزارع السمكية غير المرخصة.

ونصحت الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين، بالتقليل من تناول السمك البلطي؛ لعدم التغذية السليمة لهذا النوع من السمك البلطي، كما أن المزارع تحتوي على الميكروبات التي تصيب لحوم السمك.

وأوضحت أن أسباب التحذير من البلطي هو انتشار المزارع غير المرخصة التي تعتمد على تغذية سيئة منها أحشاء الدواجن، وقد ينتج عن ذلك أسماك غير صالحة للاستهلاك بسبب الملوثات، كما تعتمد بعض المزارع على استخدام الهرمونات لتجعل الزريعة جميعها ذكورا.

ونوهت بأن أسماك المزارع يغلب عليها اللون الأسود وتكون جميع الأحجام واحدة بخلاف السمك البحري أحجامه مختلفة ولونه فاتح.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البيطريين تحذر من النفوق الجماعي للأسماك.. الصرف الصناعي والأمونيا سبب موتها بالاقفاص.. وتوضح كيفية شراء السليمة الطازجة

توقف عن تناوله فورا.. السمك البلطي لا يصلح للاستخدام

فرج عامر يطالب الحكومة بإظهار الحقائق حول وجود ميكروبات بأسماك البلطي

بعد التحذير من تناول البلطي.. 8 طرق لاختيار السمكة السليمة

عدم صلاحية سمك البلطي للاستخدام الآدمي.. متخصص يحسم الجدل

ترشيحاتنا

على العجلة .. عبير صبرى بإطلالة كاجوال فى أحدث جلسة تصوير

محمد صلاح يدخل قائمة أساطير الدوري الإنجليزي

بعد حضن أليساندرا.. محمد صلاح ينشر صورة جديدة

مصادر: إيقاف الطيار ومساعده في واقعة قيادة محمد رمضان لطائرة

الهزيمة الـ8 على التوالي .. منتخب مصر للكرة الطائرة يخسر أمام الأرجنتين في كأس العالم

الخطيب وحسن حمدي والدرندلي والدماطي يحضرون جنازة حسن مسعود

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب نفاد بطارية الآيفون.. سيدة تواجه كوارث أبسطها غرامة 9 آلاف جنيه

طفل عمره 9 أشهر يلقى مصرعه في منزل عائلته.. والسبب مأساوي

حدث فى بريطانيا.. طفلة في الـ7 تفقد ساقيها بسبب تشخيص طبي خاطئ.. شاهد