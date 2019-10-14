تحرك عاجل من النواب بشأن وجود ميكروبات بأسماك البلطجي

تقدم النائب رضا البلتاجى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي فــى شــأن إظهار الحقائق حول وجود ميكروبات بأسماك البلطجي.





وتضمن الطلب أن تصريحات من لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين بالتقليل من تناول السمك البلطي وذلك لعدم التغذية السليمة لهذا النوع من السمك البلطي أحدثت فزعا كبيرا لدى الشعب خاصة أن غالبية المصريين يقبلون على تناول سمك البلطي باعتباره من أرخص أنواع الأسماك.





كما أن المزارع تحتوي على الميكروبات التي تصيب لحوم السمك إضافة إلى تأكيدها أن أسباب التحذير من البلطي هو انتشار المزارع غير المرخصة التي تعتمد على تغذية سيئة منها أحشاء الدواجن وقد ينتج عن ذلك أسماك غير صالحة للاستهلاك بسبب الملوثات كما تعتمد بعض المزارع على استخدام الهرمونات لتجعل الزريعة جميعها ذكورا.





وطالب النائب بإظهار الحقائق حول وجود ميكروبات بأسماك البلطي، واتخاذ الحكومة جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان التزام أصحاب المزارع السمكية بالتربية الغذائية السليمة لأسماك البلطي والبعد عن جميع الملوثات التي تتسبب في إصابة من يتناول هذا النوع من الأسماك بالأمراض مع اتخاذ قرارات حاسمة بغلق المزارع السمكية غير المرخصة.





ونصحت الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين، بالتقليل من تناول السمك البلطي؛ لعدم التغذية السليمة لهذا النوع من السمك البلطي، كما أن المزارع تحتوي على الميكروبات التي تصيب لحوم السمك.





وأوضحت أن أسباب التحذير من البلطي هو انتشار المزارع غير المرخصة التي تعتمد على تغذية سيئة منها أحشاء الدواجن، وقد ينتج عن ذلك أسماك غير صالحة للاستهلاك بسبب الملوثات، كما تعتمد بعض المزارع على استخدام الهرمونات لتجعل الزريعة جميعها ذكورا.





ونوهت بأن أسماك المزارع يغلب عليها اللون الأسود وتكون جميع الأحجام واحدة بخلاف السمك البحري أحجامه مختلفة ولونه فاتح.