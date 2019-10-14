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أخبار البلد

"العليا لانتخابات الأطباء" توضح النقابات الفرعية الفائزة بالتزكية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 04:59 م
صدى البلد
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محمد غالي
بعد انتهاء أعمال الفرز والحصر لنتائج انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الأطباء العامة والفرعيات والتى انعقدت صباح الجمعة 11 أكتوبر 2019 فى 27 محافظة، أعلنت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النتائج وذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم بدار الحكمة .

وصرحت د.نجوي الشافعي رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، بأن عدد المشاركين في الانتخابات 17.468 ناخبا من إجمالي من لهم حق التصويت وعددهم 186.610 أطباء بنسبة 9.36%.

وجاءت النتائج كالتالي:
أولا مقعد النقيب ومجلس النقابة العامة
عدد الأصوات الصحيحة 16.140 صوتا
عدد الأصوات الباطلة 1328 صوتا
حصل أ.د حسين خيري علي 5.788 صوتا بفارق 1992 صوتا عن أقرب المنافسين.

نتائج مقاعد النقابة العامة جاءت كالتالي :
أولا فوق السن :
- د.إيهاب الطاهر6193 صوتا
- د.إبراهيم الزيات 5672 صوتا
- د.رشوان شعبان 3797 صوتا

ثانيا تحت السن:
- د.أبوبكر القاضي 7096صوتا
- د.أحمد السيد 5648 صوتا
- د.محمود عرفه 4610 أصوات

ثالثا القطاعات:
- قطاع القاهرة : د.رانية العيسوي 481 صوتا
- قطاع شرق الدلتا : د.أحمد الهواري 2028 صوتا
- قطاع غرب الدلتا : د.أحمد نوار 1140 صوتا
- قطاع وسط الدلتا: د.محمد الأكشر 1013 صوتا
- قطاع شمال الصعيد : د.عماد سمير 1281 صوتا
- قطاع جنوب الصعيد : د.ايمان سلامه 1408 أصوات

أما الحاصلون علي المقاعد بالتزكية فكانوا كالتالي:
1- شمال سيناء (المجلس بالكامل)
2- كفر الشيخ (المجلس بالكامل)
- وفاز بمنصب النقيب بالتزكية كل من أسيوط والمنوفية وأسوان.

يذكر أن أعلى المحافظات مشاركة كانت دمياط و السويس و الفيوم و المنيا و البحر الأحمر.

أما المحافظات الأقل تصويتا هي القاهرة والإسكندرية والجيزة و الدقهلية وأسوان.

تمت الانتخابات بإشراف قضائى كامل بمشاركة 59 مستشارا موزعين 53 مستشارا للفرعيات و6 في اللجنة العامة.
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