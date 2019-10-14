Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مركز وعى ينظم حملة توعوية عن خطورة السمنة والتدخين بجامعة القاهرة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 04:25 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
ينظم المركز العربى للتوعية الصحية "وعى" التابع لاتحاد الأطباء العرب حملة توعوية لطلبة جامعة القاهرة فى الفترة من 15 وحتى 30 أكتوبر تحت عنوان "صحتك ياشباب" وتدور الحملة حول خطورة بعض الأمراض التى تهدد صحة الشباب وكيفية الوقاية منها وذلك تحت رعاية أ.د محمد الخشت رئيس الجامعة.

تتضمن الحملة توزيع منشورات توعوية عن خطورة أمراض الضغط والسكر والسمنة وكيفية الوقاية منها أوالتعامل معها حتى للحفاظ على صحة الإنسان، بالإضافة إلى توعية شباب الجامعة بخطورة التدخين وأضراره التى تصل الوفاة ومرورًا بسرطان الرئة.

وقال الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب عبر فيه عن سعادته بالحملات التوعوية التى ينظمها المركز العربى "وعى" داخل المجتمع المصرى والعربى مشيدًا بدوره فى رفع الوعى الصحى خاصة هذه الحملات التى تستهدف توعية أهم فئة فى المجتمع وهى فئة الشباب.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة سوهاج تنظم ندوة للتوعية بالكشف المبكر لسرطان الثدي

ترشيحاتنا

بدون رياضة ورجيمات قاسية .. حيل مجربة لنسف الدهون

بسبب ملابسها في السعودية.. موجة غضب ضد دينا الشربيني

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الجزر ؟

وفاة مدير النادى الأهلي بمدينة نصر

بشرى سارة للمواطنين.. أمطار على هذه المناطق غدا والحرارة تتراجع

ألمانيا تنقلب على تركيا..وتكذَب أردوغان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب نفاد بطارية الآيفون.. سيدة تواجه كوارث أبسطها غرامة 9 آلاف جنيه

طفل عمره 9 أشهر يلقى مصرعه في منزل عائلته.. والسبب مأساوي

حدث فى بريطانيا.. طفلة في الـ7 تفقد ساقيها بسبب تشخيص طبي خاطئ.. شاهد