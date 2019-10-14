مركز وعى ينظم حملة توعوية عن خطورة السمنة والتدخين بجامعة القاهرة

ينظم المركز العربى للتوعية الصحية "وعى" التابع لاتحاد الأطباء العرب حملة توعوية لطلبة جامعة القاهرة فى الفترة من 15 وحتى 30 أكتوبر تحت عنوان "صحتك ياشباب" وتدور الحملة حول خطورة بعض الأمراض التى تهدد صحة الشباب وكيفية الوقاية منها وذلك تحت رعاية أ.د محمد الخشت رئيس الجامعة.



تتضمن الحملة توزيع منشورات توعوية عن خطورة أمراض الضغط والسكر والسمنة وكيفية الوقاية منها أوالتعامل معها حتى للحفاظ على صحة الإنسان، بالإضافة إلى توعية شباب الجامعة بخطورة التدخين وأضراره التى تصل الوفاة ومرورًا بسرطان الرئة.



وقال الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب عبر فيه عن سعادته بالحملات التوعوية التى ينظمها المركز العربى "وعى" داخل المجتمع المصرى والعربى مشيدًا بدوره فى رفع الوعى الصحى خاصة هذه الحملات التى تستهدف توعية أهم فئة فى المجتمع وهى فئة الشباب.





