عبد الغفار أمام اليونسكو: مصر أطلقت خطة طموحة لتطوير التعليم قبل الجامعي

ألقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس اللجنة الوطنية لليونسكو، مساء اليوم الاثنين، كلمة مصر أمام الدورة (207) للمجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو المنعقدة فى باريس، بحضور السفير لى بيونج هان رئيس المجلس التنفيذي، وأودري أزولاي المدير العام للمنظمة، والسفيرة زهور العلاوي رئيسة المؤتمر العام، ود. غادة عبد الباري أمين عام اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وبمشاركة العديد من سفراء وممثلي الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي للمنظمة، والذين يبلغ عددهم ٥٨ دولة.



وأكد الوزير على أهمية الدورة 207 للمجلس التنفيذي، نظرًا لتناولها عدة موضوعات مهمة، مطالبًا بضرورة التمسك بالتقاليد الراسخة للمنظمة المرتبطة بتبني القرارات عبر التوافق، وهو ما يتطلب من جميع الدول الأعضاء بذل قصارى جهدها للتحاور البناء بهدف تقريب وجهات النظر فيما بينها، مشيرًا إلى المناقشات التي شهدتها اليونسكو بشأن تطبيق التوصيات الصادرة عن المؤتمر العام في دورته الـ ٣٩ حول الحوكمة، ودراسة سبل تطبيقها.



وأكد الوزير أن مصر تؤيد الجهود الرامية إلى إصلاح المنظمة وتمكينها من الاضطلاع بدورها المحوري في التربية والعلوم والثقافة، موضحًا أن الإصلاح يجب ان يستند إلى رؤية واضحة لتحديث برامج المنظمة ومواكبتها للتغييرات التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية، وعلى النحو الذي يضمنه قرار المجلس في الدورة ٢٠٥ من مطالبة الدول الأعضاء بالتقدم بمقترحات عليها في هذا الشأن.



وطالب د. عبدالغفار بترشيد استخدام موارد المنظمة وحسن استغلالها، سواء بالمساهمات الإلزامية للدول الأعضاء في المنظمة أو الأرصدة المختلفة التي سوف يتعين على المجلس التنفيذي البت في سبل صرفها بعد انقضاء العام المالي الحالي، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في أسلوب تطبيق الأولوية بالمنظمة.



وطالب بالاهتمام بإفريقيا ومراجعة حجم الموارد الموجهة للقارة والنسبة المخصصة لها، من الميزانية الإجمالية، بما يعزز من دور المنظمة في مساعدة الدول الإفريقية على تحقيق الأجندة ٢٠٦٣، وذلك في ضوء تولي رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.



وأشار الوزير إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لمحاربة الاتجار غير الشرعي في الممتلكات الثقافية، حيث تقدمت مصر مع اليونان و30 دولة اخرى، بمبادرة لتعزيز تطبيق معاهدة 1970 بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وتفعيل دور اليونسكو الريادي في هذا الشأن، واغتنام فرصة حلول الذكرى السنوية الخمسين للاتفاقية لإطلاق حملة توعية وإعلان يوم عالمي لمحاربة هذه الظاهرة.



واستعرض الوزير الخطوات الرئيسية التي اتخذتها مصر على مستوى السياسات والتشريعات والتطبيقات، بهدف جعل باب التعلم أكثر اتساعًا أمام الجميع، خاصة بعدما أطلقت مصر على عام 2019 "عامًا للتعليم"، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق خطة طموحة لتطوير التعليم قبل الجامعي من خلال الاهتمام بكافة مكونات المنظومة التربوية، ودعمها من خلال ادخال المكون التكنولوجي مع إعطاء أولوية للتعليم الفني والمهني، بالإضافة للاهتمام بالمشروعات القومية مثل إنشاء جامعات جديدة، وإنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية المتخصصة وعدد من فروع الجامعات الدولية، لتوفير بيئة تدعم التحول الرقمي والثورة الصناعية واحتياجات سوق العمل.



وأضاف د. عبدالغفار أنه على الصعيد العربي، فإن القاهرة ستستضيف في شهر ديسمبر المقبل، المؤتمر السابع عشر لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة، منوها بأن المؤتمر سيعقد تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والتعليم .. التحديات والرهانات"، لاسيما وأن الذكاء الاصطناعي واستخداماته أداة مهمة يمكن من خلالها تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى رأسها الهدف الرابع المعني بالتعليم.



وأكد وزير التعليم العالي على ضرورة مراعاة خصوصية كل بلد وإمكانياته عند تناول اليونسكو للبعد الأخلاقي في الذكاء الاصطناعي، وعلى نحو يأخذ بعين الاعتبار تطلعات الدول النامية، والطابع الدولي المتعدد للمنظمة.