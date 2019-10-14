أهم الأخبار| أزمة قيادة محمد رمضان لطائرة.. تركى آل الشيخ يغازل الأهلي.. دور بوتين في حل أزمة سد النهضة

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
مصادر: إيقاف الطيار ومساعده في واقعة قيادة محمد رمضان لطائرة
قالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إنه تم إيقاف الطيار ومساعده في الفيديو المتداول علي صفحات التواصل الاجتماعي للفنان محمد رمضان، والذي يظهر خلاله وهو يقود إحدى الطائرات من داخل قمرة القيادة بجانب قائد الطائرة أثناء إحدى الرحلات.
تركى آل الشيخ يغازل الأهلي من جديد.. تعرف على التفاصيل
عاد المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، ليغازل النادي الأهلى وجماهيره مرة أخرى فى فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
خارجية البرلمان: بوتين سيكون له دور فى أزمة سد النهضة خلال قمة روسيا - أفريقيا
قال النائب صلاح عقيل ، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إن عقد قمة روسيا - أفريقيا برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن أفريقيا أصبحت أرضا يلتقى عليها كافة القوى الدولية التى تسعى أن يكون لها دور ، مشيرا إلى أن مصر تعد المدخل الرئيسى لقارة أفريقيا.
شوفوا قبل الحكم.. شاهد | ريهام سعيد تعرض فيديو للحلقة الأزمة
نشرت الإعلامية ريهام سعيد ، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور "إنستجرام "، فيديو من حلقتها التى أثارت الجدل عن مرضى السمنة .
شاهد.. قمة الملك سلمان والرئيس بوتين في قصر اليمامة
استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس الروسي فور وصوله إلى الرياض، في أول زيارة له إلى المملكة منذ عام 2007.
وأخيرًا.. 10 Android متاح على أجهزة Galaxy S10
أطلقت شركة سامسونج Samsung الإصدار التجريبي من نظام 10 Android لأجهزة Galaxy S10 ، والذي يتضمن إصدارًا تم تجديده من برنامج One UI الذي تم طرحه في وقت سابق من هذا العام، وفقًا لموقع "ذا فيرج" التقني.
كاف يحسم إيقاف بطل أزمة الزمالك وجينيراسيون السنغالي
أسدل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " الجدل المثار حول إيقاف أنتوني بافوي نائب سكرتير الاتحاد وإحالته للتحقيق على هامش أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى والتى كان من المقرر إقامتها بينهما من إياب دور الـ 32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.
بسبب هذه الدولة.. الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على حظر تصدير السلاح لـ تركيا
تعهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بتعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا، لكنها لم تصل إلى حد فرض حظر شامل من التكتل على مبيعات السلاح كما كانت تسعى ألمانيا وفرنسا.
التعليم: آخر موعد للتقدم لامتحانات "أبناؤنا في الخارج" 14 نوفمبر
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن آخر موعد لتسجيل التقدم لـ إمتحانات "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2019/2020 يوم الخميس الموافق 14/11/2019.
ارتفاع عدد ضحايا إعصار هاجيبيس لـ 43 شخصا
أعلنت وكالة "كيودو" اليابانية حصيلة متضرري إعصار "هاجيبيس" ، التي ارتفع إلى 43 شخصًا، وأصيب 300 آخرون، فيما اضطر عشرات الآلاف من الأشخاص للنزوح؛ بعد ارتفاع منسوب المياه والفيضانات.
مصادر: إيقاف الطيار ومساعده في واقعة قيادة محمد رمضان لطائرة
قالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إنه تم إيقاف الطيار ومساعده في الفيديو المتداول علي صفحات التواصل الاجتماعي للفنان محمد رمضان، والذي يظهر خلاله وهو يقود إحدى الطائرات من داخل قمرة القيادة بجانب قائد الطائرة أثناء إحدى الرحلات.
تركى آل الشيخ يغازل الأهلي من جديد.. تعرف على التفاصيل
عاد المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، ليغازل النادي الأهلى وجماهيره مرة أخرى فى فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
خارجية البرلمان: بوتين سيكون له دور فى أزمة سد النهضة خلال قمة روسيا - أفريقيا
قال النائب صلاح عقيل ، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إن عقد قمة روسيا - أفريقيا برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن أفريقيا أصبحت أرضا يلتقى عليها كافة القوى الدولية التى تسعى أن يكون لها دور ، مشيرا إلى أن مصر تعد المدخل الرئيسى لقارة أفريقيا.
شوفوا قبل الحكم.. شاهد | ريهام سعيد تعرض فيديو للحلقة الأزمة
نشرت الإعلامية ريهام سعيد ، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور "إنستجرام "، فيديو من حلقتها التى أثارت الجدل عن مرضى السمنة .
شاهد.. قمة الملك سلمان والرئيس بوتين في قصر اليمامة
استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس الروسي فور وصوله إلى الرياض، في أول زيارة له إلى المملكة منذ عام 2007.
وأخيرًا.. 10 Android متاح على أجهزة Galaxy S10
أطلقت شركة سامسونج Samsung الإصدار التجريبي من نظام 10 Android لأجهزة Galaxy S10 ، والذي يتضمن إصدارًا تم تجديده من برنامج One UI الذي تم طرحه في وقت سابق من هذا العام، وفقًا لموقع "ذا فيرج" التقني.
كاف يحسم إيقاف بطل أزمة الزمالك وجينيراسيون السنغالي
أسدل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " الجدل المثار حول إيقاف أنتوني بافوي نائب سكرتير الاتحاد وإحالته للتحقيق على هامش أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى والتى كان من المقرر إقامتها بينهما من إياب دور الـ 32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.
بسبب هذه الدولة.. الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على حظر تصدير السلاح لـ تركيا
تعهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بتعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا، لكنها لم تصل إلى حد فرض حظر شامل من التكتل على مبيعات السلاح كما كانت تسعى ألمانيا وفرنسا.
التعليم: آخر موعد للتقدم لامتحانات "أبناؤنا في الخارج" 14 نوفمبر
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن آخر موعد لتسجيل التقدم لـ إمتحانات "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2019/2020 يوم الخميس الموافق 14/11/2019.
ارتفاع عدد ضحايا إعصار هاجيبيس لـ 43 شخصا
أعلنت وكالة "كيودو" اليابانية حصيلة متضرري إعصار "هاجيبيس" ، التي ارتفع إلى 43 شخصًا، وأصيب 300 آخرون، فيما اضطر عشرات الآلاف من الأشخاص للنزوح؛ بعد ارتفاع منسوب المياه والفيضانات.