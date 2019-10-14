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محافظات

تطوير المستشفيات.. محافظ بني سويف يجتمع بأعضاء الأطباء الجدد

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:17 م
المستشار هاني عبد
المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف
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محمد عبد الحليم
التقى المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف وفدا من نقابة أطباء بني سويف، برئاسة الدكتور مصطفى هارون نقيب الأطباء ، وحضور كل من أعضاء المجلس، الدكتور أحمد جابر أمين وكيل النقابة،الدكتور أشرف سعد نعيم، الدكتور أحمد خفاجي ،الدكتور محمد شعبان عبد العليم ، والدكتور محمد رجب أمين الصندوق.

وهنأ المحافظ الفائزين في انتخابات التجديد النصفي،وأنها جاءت تتويجا لعملهم المخلص وجهدهم النوعي في دعم القطاع الصحي لتقديم خدمة طبية وعلاجية بالمستوى المطلوب ، متمنيًا أن يزيد التعاون بين النقابة ومسؤولي قطاع الصحة وكل المعنيين في مجال الدفع بجهود الدولة لتطوير مستوى الخدمة الصحية وتوفيرها بالشكل المطلوب في كل المناطق خاصة بالقرى الأكثر احتياجا.

ودار حوار أثناء اللقاء حول مستجدات القطاع الصحي ، والتحديات التي تواجه تقديم خدمة صحية متكاملة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،حيث أكد محافظ بني سويف على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائم التوجيه والمتابعة للعمل على الارتقاء بالمنظومة الصحية ، وهو ما تجسد في إطلاق العديد من المبادرات لمساعدة الحكومة في تنفيذ خطتها الهادفة للإرتقاء بمكونات القطاع بالكامل لتطوير مستوى الخدمة ولتشمل كل ربوع مصر ، ضمن الخطة الشاملة التي تتبناها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

واستعرض محافظ بني سويف أهم الجهود النوعية المنفذة لدعم القطاع بجانب خطة الوزارة ، مشيرا إلى أن بني سويف تعتبر رائدة في مجال الاستفادة من المشاركة المجتمعية لدعم القطاع الصحي ، حيث تم تنفيذ مشروعات بتكلفة زادت عن 150 مليون جنيه خلال سنة واحدة فقط شملت توفير 4 وحدات غسيل كلوي لأول مرة لخدمة 4 قرى وتوابعها ، وانشاء مستشفيات مجهزة بتجهيزات نوعية (عمليات – عناية مركزة – حضانات – استقبال وطوارئ ..)، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 100 قافلة طبية بالمجان ، ضمن برنامج طموح يستهدف 225 قرية و860 عزبة ، ويجري حاليا تأهيل مستشفى الـ 24 سرير المتوقفة منذ 15 عام لتحويلها لمستشفى مركزي ، ويجري أيضا تطوير 6 وحدات صحية بالمساهمة المجتمعية وغيرها كثير.

وأشار محافظ بني سويف إلى أنه يعتمد على التواصل المباشر مع الدكتورة وزيرة الصحة في الحالات والمواقف التي تتطلب التدخل الفوري ، التي يتم ملاحظتها أثناء الجولات الميدانية أو عن طريق رصد غرفة العمليات أو شكاوى المواطنين ، حيث أثمر هذا الأسلوب عن عدد من النتائج المميزة .

فقد وافقت وزارة الصحة على استئجار مستشفى خاص لأول مرة ليكون مقرا مؤقتا لمستشفى سمسطا المركزي الذي يجري تطويره ،وأيضا تم تشغيل جهاز قسطرة القلب بوحدة الرعاية بمستشفى بني سويف النموذجي ، منوها أن الجهاز قد توقف لمدة أسبوع فتم التواصل المباشر مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ووزارة الصحة والأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة حتى تم إجراء الصيانة الشاملة للجهاز ، وجاري التنسيق لاستلام الجهاز الجديد.

كما تطرق اللقاء لبحث عدد من الإجراءات لتعظيم سبل التعاون والتكامل بين النقابة والجهاز التنفيذي المعني بقطاع الصحة ، لتحقيق تقدم ملموس في مستوى الخدمة الصحية بالمدن والقرى ، وتوفير الحلول والبدائل للمشكلات التي تواجه القطاع ، خاصة التحديات التي تواجه القطاع على مستوى الجمهورية مثل نقص الأطباء بالوحدات الصحية بالقرى ، ووحدات الرعاية، ووحدات الغسيل الكلوي وغيرها.
تطوير المستشفيات.. محافظ بني سويف يجتمع بأعضاء الأطباء الجدد
تطوير المستشفيات.. محافظ بني سويف يجتمع بأعضاء الأطباء الجدد
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