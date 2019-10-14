مديرية الصحة: 3 تفسيرات لظهور ثعبان داخل وحدة غسيل الكلى في الأقصر.. شاهد

أعلن مصدر بمديرية الشئون الصحية في الأقصر إجراء تحقيق موسع حول واقعة العثور على ثعبان بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى أرمنت جنوب المحافظة.



وأضاف المصدر أن المستشفى يتبع المراكز الطبية المتخصصة وليس مديرية الشئون الصحية بالأقصر.



وأضاف أن هناك 3 أسباب من الممكن أن تؤدي إلى ظهور الثعبان في وحدة الغسيل الكلوي، أولها أن المستشفى يمر بفترة تجديدات، ومن الممكن أن يكون قد انتقل إلى الوحدة عن طريق إحدى الأدوات الخاصة بأعمال التجديدات.



والثاني يعود إلى الظروف البيئية المحيطة بالمستشفى، والتي لا تخلو من ظهور الحشرات الضارة داخل المنازل المجاورة والزراعات.



والثالث بسبب الإهمال من جانب الموظفين وسوء النظافة داخل وحدة الغسيل الكلوي.



وتستعد محافظة الأقصر لاستقبال وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لافتتاح عدد من المستشفيات الجديدة غدا الثلاثاء، بعد تداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعى الفيس بوك بالأقصر فيديو العثور على ثعبان داخل غرفة الغسيل الكلوى بمستشفى أرمنت المركزى.



وظهر في الفيديو شخص، يحمل في يده ثعبانًا داخل شنطة بلاستيكية شفافة خاصة بالعلاج داخل غرفة الغسيل الكلوي.



وأكد الرجل الذي ظهر فى الفيديو العثور على الثعبان داخل الغرفة، أعلى جهاز الغسيل الكلوي، حين تواجد عدد من المرضى يقومون بإجراء جلسات الغسيل، وعلق عدد من المواطنين على الواقعة بأن الوحدة دائما يتم العثور بها على حشرات وزواحف من فئران وثعابين معبرين عن استياءهم.