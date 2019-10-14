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مرأة

بـ ملابس تبرز رشاقتها .. كارولين عزمى بإطلالة أنثوية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 04:59 م
كارولين عزمى
كارولين عزمى
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رنا عصمت
نشرت الفنانة كارولين عزمي صورا جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك جمهورها بأحدث ظهور لها.

وتألقت الفنانة كارولين عزمى، بإطلالة كاجوال أبرزت رشاقتها وقوامها الممشوق مرتدية بنطلون أسود وبلوزة بيضاء تأخذ قماش الدانتيل من منطقة الصدر، ونالت كارولين بعض التعليقات الايجابية على إطلالتها من متابعيها.

واعتمدت كارولين عزمى على شعرها منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها ، واعتمدت فى الميكب على المكياج الهادئ الذى يبرز جمال عيونها، وأحمر شفاه باللون البينك.

ولم تتكلف كارولين عزمي بكثير من الإكسسوارات واكتفت بسلسلة بسيطة لإكمال إطلالتها.


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