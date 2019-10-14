نائب رئيس المحكمة الدستورية: السلطة القضائية تؤدي دورا مهما في تحسين علاقات الدول

استعرض المستشار الدكتور عادل شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، احتفالية المحكمة باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري في مصر، موضحًا أن دور المحاكم الدستورية والإدارية العليا في العالم بدأ يتنامى دورها بفعل ما يمر به العالم من تطور الأوضاع السياسية.



وأضاف أن السلطة القضائية هي دائمًا سلطة مستقلة في الأمم المتحضرة وتمارس دورها على مستوى قومي، وما يتنامى عن ذلك، فضلًا عن دورها في تحسين العلاقات بين الدول والتعاون في المجال القضائي وغيرها من المجالات، لافتًا إلى أن المحكمة يمتد دورها الوطني إلى ما بعد حدودنا المصرية من خلال الدور الذي تمارسه المحكمة في المنطقة العربية ومنها إلى القارة الإفريقية.



جاء ذلك في كلمته اليوم الاثنين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المحكمة الدستورية العليا، بشأن احتفال المحكمة بمرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستوري، والذي سيقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وشدد شريف، على أن التراث الذي تركته المحكمة الدستورية العليا، وما نجحت فيه من تجاوز التحديات التي واجهتها يمثل التزامًا وواجب على المستويين الوطني والدولي بالتعاون وتبادل الخبرات وتقديم الخبرة المصرية في هذا الصدد.



وأضاف أن الاحتفالية باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري في مصر يستهدف تنمية الوعي الدستوري ودوره في حماية حقوق وحريات المواطنين، والتواصل في منظومة التعاون القضائي الدولي وتبادل الخبرات مع الدول والثقافات المختلفة للاستفادة من قوة "الدستورية العليا" التي تم نقل تجربتها وخبراتها في العديد من الدول.



ولفت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أن الاحتفالية تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية لإبراز دور قضاء مصر ومكانة مصر.



وأوضح أن 50 دولة ستشارك في الاحتفالية، بالإضافة إلى مراقبين من عدة دول، مشيرًا إلى أن الاحتفالية تتضمن مؤتمر علمي يناقش أهم التحديات والإنجازات التي قامت عبر القضاء الدستوري، من خلال مائدة مستديرة تقام على مدار يومين.



وأضاف أن "حماية الحقوق والحريات الدستورية في العصر الحديث" ستكون أولى الجلسات التي ستناقشها المائدة المستديرة لمناقشة التجارب من مختلف الدول، بالإضافة إلى جلسة حول "التعاون بين المحاكم الدستورية والمحاكم العليا"، وموضوع "النزاهة القضائية ومكافحة الفساد" بوصفه أحد الموضوعات التي تبرز على الساحة الدولية مؤخرًا، وأخيرًا "تحسين تكنولوجيا المعلومات للمناخ القضائي".



وتابع شريف، أن الاحتفالية ستشهد عقد العديد من اللقاءات الثنائية المشتركة مع العديد من المحاكم، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات التعاون ومذكرات التوأمة، إلى جانب ترفيهي لتعريف وفود الدول المشاركة على المظاهر والمناطق السياحية في مصر.