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أخبار البلد

تحذير خطير.. هذه المدن الأكثر عرضة للإصابة بمرض إنفلونزا الطيور

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:10 م
الطيور المهاجرة فى
الطيور المهاجرة فى المدن الساحلية
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شيماء مجدي
قال محمد فرج ، رئيس اتحاد الفلاحين، إن إدارة الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة يجب أن تقوم بدورها على أكمل وجه فى حماية الدواجن من الطيور المهاجرة ، وذلك من خلال اصطيادها وتحصين الدواجن لدينا.

وأشار "فرج" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، إلى أن الطيور المهاجرة تأتى بعدوى أنفلونزا الطيور من الدول القريبة من البحر الأحمر مثل اليونان وقبرص لذا على حرس الحدود أن يكثفوا مجهوداتهم خلال الفترة الراهنة.

وأضاف "رئيس اتحاد الفلاحين" أن المدن الأكثر تعرض دواجنها للإصابة هى المدن الساحلية أو القرى القريبة من السواحل ، خاصًة التى تطل على البحر الأحمر وبالتبعية تنتقل العدوى إلى الداخل.

وناشد بضرورة تشديد الرقابة على السواحل ، والكشف على الطيور بصفة مستمرة حتى لا تنتقل إلينا الأمراض والأوبئة ، معلقًا :"الوقاية خير من العلاج" .
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