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برلمان

إسكان البرلمان: وجود شرطة متخصصة لمكافحة سرقة المياه.. ضرورة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:29 ص
شرطة متخصصة لمواجهة
شرطة متخصصة لمواجهة سرقة مياه الشرب
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أسامة علي
قال النائب محمد الحصى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن سرقة المياه جريمة ووجود شرطة متخصصة لمكافحة سرقتها أمر مطلوب خلال الفترة القادمة، خاصة إذا تم توفير أفراد متخصصين لها الأمر، كشرطة الكهرباء والاتصالات.

وتابع محمد الحصى خلال تصريحات لـ"صدى البلد": هناك نسبة مقدرة بحوالى 35% من مياه الشرب المنتجة مفقودة ما بين التسريبات وأعمال الصيانة والاستخدام غير الرشيد، ولا يتم تحصيل رسوم عليها، مشيرا إلى أن شركات المياه لديها لجان لمكافحة سرقة المياه بالفعل.

وأوضح: هذه اللجان تجد صعوبة فى التعامل مع المواطنين، بسبب نظرة المواطنين لهم على أنهم موظفون فى شركات المياه، لذا وجود شرطة متخصصة لمكافحة سرقة المياه أمر ضرورى.

يشار إلى أن وزير الإسكان، عاصم الجزار صرح أنه سيطلب من الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب عمل شرطة للمياه لمواجهة سرقة مياه الشرب.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب أمس الاثنين، ما يتم تحصيله من إنتاج المياه نحو 52% لافتا إلى أن الباقي يتم تسميته بتسريبات وهو في الحقيقة سرقة.
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