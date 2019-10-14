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حوادث

المستشار بولس فهمي: وفود من أوروبا وأمريكا اللاتينية تشارك في احتفال المحكمة الدستورية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:46 م
صدى البلد
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محمد زهير - عدسة: إيهاب أشرف
قال المستشار بولس فهمي إسكندر نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي باسم المحكمة، إن الوفود الأجنبية المشاركة في احتفالية اليوبيل الذهبي على القضاء الدستوري في مصر يعد رفيع المستوى من أوروبا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى الدول العربية والأفريقية.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا، نجحت في إثراء المفاهيم القانونية والدستورية في ضمير المجتمع المصري، انعكاسًا لحرص المحكمة على نشر أحكامها عبر المنصات المختلفة سواء من خلال الموقع الإلكتروني للمحكمة أو عبر وسائل الإعلام.

جاء ذلك في كلمته اليوم الاثنين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المحكمة الدستورية العليا، بشأن احتفال المحكمة بمرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستوري، والذي سيقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف أن أحكام المحكمة الدستورية يقدم إلى المجتمع المصري ككل ولا تقتصر على القانونيين أو المجتمع النخبوي.
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