وزير الآثار يبحث مع سفير بولندا تعزيز التعاون المشترك

استقبل وزير الآثار بمكتبه بالوزارة، السفير "ميهاو وابيندا" سفير دولة بولندا بالقاهرة اليوم الإثنين.



وتمت مناقشة تعزيز سُبل التعاون بين البلدين فى جميع المجالات الأثرية، والعلمية وتقديم المقترحات الخاصة بتبادل الخبرات بين كل من الطرفين، بما يساهم فى تعزيز التعاون في مجال حفظ الآثار وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف.



وأعرب سفير بولندا خلال اللقاء عن استعداد بلاده متمثلة في المعهد البولندي للآثار بالقاهرة للمساهمة العلمية والتقنية في المشاريع الاثريةً التي تقوم بها الوزارة حيث تقوم حاليا ببناء العديد من المتاحف الإقليمية و افتتاح العديد من المشاريع الاثريةً الهامة.



وتعتبر دولة بولندا إحدى الشركاء في مجال العمل الأثرى، حيث يعمل في مصر العديد من البعثات الأثرية البولندية منذ ما يقرب من ٦٠ عاما.





