وزير المالية يفجر مفاجأة عن الاقتصاد المصري

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر احتلت المركز الثاني بعد الصين، ضمن أكبر الدول عالميا في مستويات الناتج المحلي الإجمالي وفقا لتقرير منظمة الإيكونوميست.



ذكر "معيط" في تصريحات له اليوم، أن مصر تستهدف تخفيض فاتورة عجز الموازنة لـ7.2% بنهاية العام المالي الجاري مع الاحتفاظ بوجود فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.



وأوضح وزير المالية أن الاقتصاد القومي لديه القدرة على تطوير الخدمات العامة منها الصحة وشبكات المياه والصرف الصحى وغيرها وتحسين مستوى معيشة المواطنين.



وأشار إلى أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحى الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى.

