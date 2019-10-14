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تعليم

كونفوشيوس عين شمس يطلق الركن الثقافي لتدريب الطلاب على العادات الصينية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:01 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ياسمين سامي - كريم ناصر
أطلق مركز كونفوشيوس بجامعة عين شمس الركن الثقافي الصيني الأسبوعي، وهو يتضمن عددا من الأنشطة الثقافية الصينية ليمارس فيها الطلاب بعض العادات الصينية كالطبخ وتعلم العقدة الصينية وقص الورق الصيني والشطرنج الصيني.

وأعلن المركز جدول الأنشطة حيث تقام دورة تعلم العقدة الصينية يوم 18 أكتوبر وقص الورق 25 أكتوبر والشطرنج الصيني يوم 1 نوفمبر من نفس الشهر.

ونوه المركز بأن الدورات مجانية لأبناء مركز كونفوشيوس بجامعة عين شمس وعلي من يرغب في التسجيل لحضور الدورات التوجه لمقر المركز بالحرم الجامعي.
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