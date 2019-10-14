بعد إدانتها عدوانه على سوريا.. أردوغان يشن هجوما على الجامعة العربية

شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، هجوما على جامعة الدول العربية، عقب إدانتها لاحتلاله شمال سوريا.



وعلق "أردوغان" في كلمة نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، على بيان الجامعة الذين أدان عملية "نبع السلام"، زاعما أن الجامعة العربية "تتخذ قرارات متخبطة وفق أهوائها بخصوص تركيا، مضيفا أن هذه القرارات "لن تقدم أو تؤخر".



وأكد أن بلاده لن تتراجع عن عمليتها في سوريا، مدعيَا أن تركيا ومنذ عدوانها على شمال سوريا تعرضت لأكثر من 700 قذيفة هاون سقط بسببها 18 قتيلا و200 جريح.



وكان وزراء الخارجية العرب، أدانوا العدوان التركي على سوريا، مشيرين إلى أنه "سيتم النظر في اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية وسياحية فيما يتعلق بالتعاون مع تركيا"، داعيين إلى استعادة سوريا دورها في المنظومة العربية.



وأكد البيان الختامي للاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية، لبحث العدوان التركي على سوريا، أهمية الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، مشددة على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية وإنهاء معاناة أبناء الشعب السوري.

