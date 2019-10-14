روحاني: هناك تسجيل مصور للهجوم على ناقلة إيرانية بالبحر الأحمر

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الاثنين إن ناقلة إيرانية لحقت بها أضرار في البحر الأحمر يوم الجمعة قد ضُربت بصاروخين على الأقل وأنه يوجد تسجيل مصور للواقعة.



وأفادت السلطات الإيرانية بأن ناقلة النفط سابيتي المملوكة لإيران قد ضُربت قبالة سواحل السعودية ولم يرد تقرير مستقل بشأن سبب الأضرار.



ونفت السعودية، خصم إيران، أي صلة لها بالهجوم على الناقلة.



وقالت السعودية إنها تلقت نداء استغاثة من الناقلة لكنها أغلقت نظام التتبع الآلي قبل أن تتمكن السلطات من تقديم المساعدة.



وقال روحاني في كلمة أذاعها التليفزيون الرسمي على الهواء إن الهجوم نفذته حكومة بلا شك وسيكون له عواقب.