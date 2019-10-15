برلمانى: إنشاء شرطة متخصصة لمياه الشرب أمر مستحيل

قال النائب محمد سعد تمراز عضو لجنة الزراعة والرى، بمجلس النواب ان وجود شرطة متخصصة للمياة أمر مستحيل تطبيقه، وغير مجدى بالمرة، فكل مواطن يحصل على مياة الشرب تتم محاسبته بعد قراءة العداد.





واضاف محمد تمراز خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"أنه على وزير الاسكان التفكير فى آليات لترشيد استهلاك مياه الشرب والرى، التفكير فى انجاز اعمال الصرف الصحى المتوقفة فى العديد من المناطق، التفكير فى توفير مياه الشرب للمناطق النائية.





وتابع:" عندنا مياه الشرب مش بتيجى غير ساعتين بالليل ولازم الناس تشغل مواتير المياة كمان".





وأبدى عضو لجنة الرى اعتراضه على تصريحات وزير الاسكان لأنشاء شرطة متخصصة للمياه.





يشار إلى أن وزير الإسكان،عاصم الجزار صرح إنه سيطلب من الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب عمل شرطة للمياه لمواجهة سرقة مياه الشرب.



