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برلمان

برلمانى: إنشاء شرطة متخصصة لمياه الشرب أمر مستحيل

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:00 ص
شرطة متخصصة لمواجهة
شرطة متخصصة لمواجهة سرقة مياه الشرب
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أسامة علي
قال النائب محمد سعد تمراز عضو لجنة الزراعة والرى، بمجلس النواب ان وجود شرطة متخصصة للمياة أمر مستحيل تطبيقه، وغير مجدى بالمرة، فكل مواطن يحصل على مياة الشرب تتم محاسبته بعد قراءة العداد.

واضاف محمد تمراز خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"أنه على وزير الاسكان التفكير فى آليات لترشيد استهلاك مياه الشرب والرى، التفكير فى انجاز اعمال الصرف الصحى المتوقفة فى العديد من المناطق، التفكير فى توفير مياه الشرب للمناطق النائية.

وتابع:" عندنا مياه الشرب مش بتيجى غير ساعتين بالليل ولازم الناس تشغل مواتير المياة كمان".

وأبدى عضو لجنة الرى اعتراضه على تصريحات وزير الاسكان لأنشاء شرطة متخصصة للمياه.

يشار إلى أن وزير الإسكان،عاصم الجزار صرح إنه سيطلب من الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب عمل شرطة للمياه لمواجهة سرقة مياه الشرب.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب أمس الاثنين، ما يتم تحصيله من إنتاج المياه نحو 52% لافتا إلى أن الباقي يتم تسميته بتسريبات وهو في الحقيقة سرقة.
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