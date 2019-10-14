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تعليم

شجرة باسم كل طالب.. مبادرة لتجميل محيط المدارس في بنها

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:59 م
شجرة باسم كل طالب
شجرة باسم كل طالب مبادرة لتجميل محيط المدارس في بنها
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إبراهيم الهوارى
أعلنت الدكتورة راندا مصطفى وكيل كلية طب بنها لشئون البيئة وخدمة المجتمع إطلاق مبادرة جديدة لخدمة المجتمع المحيط لتنظيف وتجميل أسوار ومحيط مدارس العاصمة بنها.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفي القاضي عميد كليه الطب وبإشراف قطاع خدمة المجتمع والبيئة بالكلية بالتنسيق مع مجلس مدينة بنها برئاسة حمدي سلامة وطلبة مبادرة "جو جرين" بنها الخضراء بالكلية وجروب بنها الحدث.

أشارت راندا إلى أن المبادرة تهدف إلى ربط كلية الطب بالبيئه حولها، حيث انطلقت المبادرة بتنظيف وتجميل سور ومحيط مدرسة بنها الإعدادية بنين وإزالة القمامة المتراكمة وزراعة أشجار مثمرة بالاتفاق مع مديرة المدرسة، مؤكدة أنه جري كتابة اسم كل طالب على الشجرة التي زرعها متعهدا برعايتها حتى تصل لمرحلة طرح الثمار.

وأوضحت أن المبادرة لها عدة أهداف منها قصير الأجل من حيث النظافة والمظهر الحضاري لسور المدارس وبعيد المدى يهدف لبث روح حب الخضرة والمساهمة في زراعة أشجار مثمرة يستفيد منها الناس بدلا من أشجار الفيكس الشرهة للمياه والتي تتراكم عليها الأتربة في إطار جهود قطاع خدمة المجتمع بكلية الطب بالتعاون مع مجلس المدينة لنشر تلك الثقافة وزراعة أسوار المدارس من الخارج بأشجار مثمرة.
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