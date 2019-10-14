المنتخب السعودي يزور القدس ويصلي بالمسجد الأقصى

زار لاعبون من المنتخب الوطني السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، المدينة القديمة في القدس للصلاة في المسجد الأقصى ومشاهدة قبة الصخرة، وفقًا لما ذكرت "سكاي نيوز عربية".



ونقلت قناة "العربية" السعودية، عن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قوله خلال زيارته للمسجد الأقصى: "قد أكون أكبر المحظوظين بزيارة المسجد الأقصى والحرم المكي والحرم المدني، أشعر بالفخر والاعتزاز أن مكّننا الله من زيارة المسجد الأقصى".



وأضاف: "ما شاهدناه يثلج الصدر، وأشكر كل من سهل لنا هذه الزيارة، وبالتحديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس واللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على الاحتفاء ببعثة المنتخب السعودي، لقد كان أمرًا لا يصدق، فالشعب الفلسطيني احتفى بنا بشكل غير مسبوق وشعرنا بأننا أصحاب الدار وهم الضيوف".



ومن المقرر أن يستضيف استاد فيصل الحسيني برام الله، مساء غد الثلاثاء، لقاء المنتخب الوطني الفلسطيني ونظيره السعودي، في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وأمم آسيا الصين 2023.