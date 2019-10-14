Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

خطة البرلمان تواصل متابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنة البرامج

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:56 م
الدكتور حسين عيسى
الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، اجتماعا لها، اليوم، بحضور الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة، والنائب ياسر عمر وكيل اللجنة والنائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية، وأعضاء اللجنة وممثلي وزارة المالية والمجلس القومي للمرأة.

وفي بداية الاجتماع أوضحت "نبيل" أن الهدف من الاجتماع هو الاطلاع علي خطة المجلس القومي للمرأة لتحويل موازنة الدولة للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، في ضوء موازنة البرامج والأداء بحكم خبرة المجلس في هذا الأمر حيث بدأها في ٢٠٠٦، حيث تم الاتفاق بين اللجنة والمجلس القومي للمرأة، علي أن يكون العام الحالي مخصصا لتدريب الوزارات للتحول موازنة (2020/2021 لتضمين الموازنة المستجيبة للنوع ضمن موازنة البرامج والأداء.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق علي استخدام وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات مطالبة ممثلي المجلس القومي للمرأة بتوضيح ما وصلوا إليه.

وعرضت شيماء نعيم مدير عام سياسات التخطيط في موازنة المجلس القومي للمرأة ما وصل إليه المجلس القومي للمرأة، لافتة إلى أن المجلس بدأ الموازنة المستجيبة للنوع منذ عام ٢٠٠٦ واستمر حتي ٢٠١٠، ثم عادت مرة أخري ببدء تطبيق موازنة البرامج والأداء، وأن هذه التجربة رائدة لمصر، حيث تم تدريب الوزارات لقياس أثر الإنفاق الذي تم علي المجتمع وهل الفئة المستهدفة استفادت أم لا.

من جانبها طالبت النائبة سيلفيا نبيل بتقدم خطة واضحة للتدريب يوم 24 أكتوبر الجاري، علي أن تكون مستجيبة للنوع الاجتماعي كله وليس المرأة فقط، وأيضا استراتيجة تمكين المرأة واستراتيجة مناهضة العنف ضد المرأة.

وطالبت النائبة سهير الحادي بأن يكون هناك بروتوكول تعاون رسمي بين المجلس القومي للمرأة والوزارات مؤكدة أن الشكل الودي غير مطلوب حتي يكون هناك إلزام للجميع.

من جانبه أكد الدكتور حسين عيسي رئيس اللجنة أن هناك جهد مشرف بذل في هذا الأمر، لافتا إلي أننا تجاوزنا مرحلة أن نقول المرأة عنصر مهم وأنها نصف المجتمع مضيفا "نحن في عصر المرأة والموضوع انتهي"، وأن هناك أنشطة في مصر تقوم بها المرأة بكفاءة عالية ومنها الجامعات والمدارس والبنوك وغيرها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيلفيا نبيل: البرامج والأداء تصل بنا إلى مستويات مختلفة من التطوير لم تحدث من قبل على أرض الواقع

سيلفيا نبيل: زيارة وفد الخطة للولايات المتحدة لها أهمية كبرى لتطبيق موازنة الأداء

سيلفيا نبيل: اجتماعات خطة البرلمان بأمريكا تتم على مستوى عال من الاحترافية الفنية

وفد النواب يطلب تعاون البنك الدولي في موازنة البرامج والأداء

موازنة البرلمان تستأنف عملها غدا في أول اجتماعات دور الانعقاد الخامس

خطة البرلمان تعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030

ترشيحاتنا

مثيرة للغاية.. زوج كيم كارداشيان يرفض ظهور زوجته بهذه الإطلالة.. صور

بعد وفاتها.. معلومات عن الفنانة نجوى علوان

أول تعليق من أردوغان بعد انتشار الجيش السوري على الحدود

بحضور نجوم الرياضة.. تشييع جثمان والدة علاء عبد الصادق من مصطفى محمود.. فيديو وصور

مصادر: إيقاف الطيار ومساعده في واقعة قيادة محمد رمضان لطائرة

حلمي طولان لـ مرتضى منصور: خرجتك من البطولة العربية وكسبتك خمسة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوزة شفافة.. إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

تفحمت سيارتهم .. مصرع 3 طلاب بهندسة بترول بالجامعة البريطانية فى الشروق.. صور

بـ ملابس تبرز رشاقتها .. كارولين عزمى بإطلالة أنثوية