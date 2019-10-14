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أخبار العالم

صناعة روسية إماراتية سعودية.. أحدث طائرة تفوق سرعة الصوت.. تفاصيل

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:48 م
طائرة مشتركة بين
طائرة مشتركة بين الدول الثلاث
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سعيد العربي
أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسية، دينيس مانتورف، أن العام 2027 قد يشهد ظهور طائرة نقل أسرع من الصوت من تصنيع مشترك بين صناعة روسيا والإمارات والسعودية. 

ووفقًا للموقع الإخباري الروسي "سبوتنيك"، صرح وزير الصناعة والتجارة الروسية، دينيس مانتورف، خلال لقائه مع الصحفيين بأن التصميم الأولي للطائرة قد يظهر في عام 2023، إلا أنه سيطرح في عام 2027، مشيرًا إلى أن الاستثمار فى مرحلته الأولى يقدر بمبلغ يصل لـ 100 مليون دولار.

وأوضح دينيس مانتورف، أن هذا المشروع لاقى اهتمامًا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات تمثل سوقًا محتملة لهذه الطائرة.
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