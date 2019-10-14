افتتاح 3 كبارى مشاة في قليوب بتكلفة 11 مليون جنيه .. صور

افتتح الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية اليوم يرافقه اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري مشروع إنشاء 3 كبارى مشاة بقرية أبو سنة وقرية ميت حلفا ومدينة قليوب بتكلفة 11 مليون جنيه.



وأكد المحافظ أن الكباري من المشروعات الملحة التي كانت تحتاج إليها مدينة قليوب لربط السكان من طريق مصر اسكندرية الزراعي بالقرى التي تم انشاء تلك الكباري بها، وذلك حفاظا على أرواحهم وامانهم، حيث تتسم المنطقة بوجود كثافات عالية من السكان.



ووجه محافظ القليوبية رئيس مدينة قليوب بمتابعة أعمال النظافة بنطاق الكباري والالتزام بعمل الصيانة اللازمة والتأكيد على انظمة الانارة بتلك الكباري وعمل لوحات إرشادية للمواطنين للتأكيد على استخدام الكوبري وعدم عبور الطريق السريع والسكة الحديدية.



كما وجه المحافظ بتجميل مدخل مدينة قليوب وتشجير الجزيرة الوسطي ورفع كفاءة النافورة الموجودة والتأكيد على أعمال الإنارة وإزالة اي تراكمات أتربة أو قمامة.

