Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

افتتاح 3 كبارى مشاة في قليوب بتكلفة 11 مليون جنيه .. صور

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:51 م
الدكتور علاء عبد
الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية
Advertisements
إبراهيم الهوارى
افتتح الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية اليوم يرافقه اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري مشروع إنشاء 3 كبارى مشاة بقرية أبو سنة وقرية ميت حلفا ومدينة قليوب بتكلفة 11 مليون جنيه.

وأكد المحافظ أن الكباري من المشروعات الملحة التي كانت تحتاج إليها مدينة قليوب لربط السكان من طريق مصر اسكندرية الزراعي بالقرى التي تم انشاء تلك الكباري بها، وذلك حفاظا على أرواحهم وامانهم، حيث تتسم المنطقة بوجود كثافات عالية من السكان.

ووجه محافظ القليوبية رئيس مدينة قليوب بمتابعة أعمال النظافة بنطاق الكباري والالتزام بعمل الصيانة اللازمة والتأكيد على انظمة الانارة بتلك الكباري وعمل لوحات إرشادية للمواطنين للتأكيد على استخدام الكوبري وعدم عبور الطريق السريع والسكة الحديدية.

كما وجه المحافظ بتجميل مدخل مدينة قليوب وتشجير الجزيرة الوسطي ورفع كفاءة النافورة الموجودة والتأكيد على أعمال الإنارة وإزالة اي تراكمات أتربة أو قمامة.
افتتاح 3 كبارى مشاة في قليوب بتكلفة 11 مليون جنيه .. صور
افتتاح 3 كبارى مشاة في قليوب بتكلفة 11 مليون جنيه .. صور
افتتاح 3 كبارى مشاة في قليوب بتكلفة 11 مليون جنيه .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة 3.5 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتفقد إنشاءات كوبري ميت حلفا العلوي الجديد بقليوب

ترشيحاتنا

تحرك جديد من النواب بشأن عدم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

مصادر: إيقاف الطيار ومساعده في واقعة قيادة محمد رمضان لطائرة

الخطيب وحسن حمدي والدرندلي والدماطي يحضرون جنازة حسن مسعود

مثيرة للغاية.. زوج كيم كارداشيان يرفض ظهور زوجته بهذه الإطلالة.. صور

هل كان الرئيس قيس سعيد مرشح الإخوان في تونس.. ماذا تقول الشواهد؟

بـ الأخضر الدانتيل .. رجاء الجداوى بفستان يخفي عمرها الحقيقي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوزة شفافة.. إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

تفحمت سيارتهم .. مصرع 3 طلاب بهندسة بترول بالجامعة البريطانية فى الشروق.. صور

بـ ملابس تبرز رشاقتها .. كارولين عزمى بإطلالة أنثوية