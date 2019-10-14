لعلاج التجاعيد .. وصفة طبيعية لتحفيز إفراز الكولاجين

من أهم أسباب ظهور الشيخوخة في البشرة هو نقص إفراز الكولاجين لذا نجد الكثير من مستحضرات التجميل الخاصة بـ علاج التجاعيد تعمل على زيادة تحفيز افراز الكولاجين في البشرة.



ولكن تتخوف بعض النساء من علاج التجاعيد بالمستحضرات التجميلية لتجنب الآثار الجانبية التى تحدث فى بعض الحالات ، لذا نجد الكثير من النساء يرغبن فى علاج التجاعيد بطرق طبيعية.



ووفقا لما ذكره موقع " boldsky " فإن ماسك زيت الخروع وهلام الصبار لأنهما من أفضل المواد التى تمتلك خصائص مضادة للشيخوخة القادرة علاج التجاعيد والخطوط الدقيقة والوقاية منها من خلال تحفيز افراز الكولاجين.



مكونات وصفة تحفيز الكولاجين:

1 ملعقة كبيرة زيت الخروع

1 ملعقة كبيرة هلام صبار



طريقة عمل وصفة تحفيز الكولاجين:

- اخلط القليل من هلام الصبار المستخرج حديثا وزيت الخروع في وعاء.

- ضعه على المنطقة المحددة واتركه لمدة تتراوح بين 10 و 15 دقيقة.

- اغسلها واترك وجهك جافًا.

- قم بتطبيق هذا مرة واحدة يوميًا ، ويفضل في الليل قبل النوم.

