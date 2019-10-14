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أخبار البلد

تجديد الثقة في مسئولي الصادرات والواردات الجوية وتفتيش الركاب في مطار القاهرة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:01 م
هلال توفيق
هلال توفيق
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نورهان خفاجي
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا بتجديد الثقة في كل من، هلال توفيق سعد رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بمطار القاهرة الدولي، وإبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك تفتيش الركاب بالمطار.

يأتي ذلك وفق قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط رقم 629، بتجديد الثقة في كل منهما حتى بلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة بالإضافة إلى عملهما.

ويعد " هلال توفيق " و"إبراهيم عبداللطيف" من الكفاءات المتميزة بقطاع الجمارك المصرية وتدرجا فى العمل بمختلف قطاعات الجمارك بمطار القاهرة الدولي.
تجديد الثقة في مسئولي الصادرات والواردات الجوية وتفتيش الركاب في مطار القاهرة
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