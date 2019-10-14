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رياضة

لحماية نجومه .. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لوكلاء اللاعبين

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:58 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حذرت إدارة الكرة بالأهلي وكلاء اللاعبين والأندية المنافسة من التفاوض مع لاعبيها خلال تلك الفترة الدقيقة من عمر المسابقة، والتي تعود بمواجهة صعبة أمام الزمالك المقرر لها السبت المقبل في المرحلة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وكشف الجهاز الفني أن عقود جميع لاعبيه ممتدة لـ عامين وأربعة مواسم، وبالتالي ليس من حق أي وكيل أو ناد منافس التفاوض أو حتى مجرد الحديث مع أي لاعب بدون موافقة مكتوبة منهم وسوف يتم تسجيل تلك الأمور إذا حدثت وتقديم شكوى رسمية بها بشكل تصاعدي بدءا من إتحاد الكرة المصري وصولًا إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم خاصة مع معرفتهم بأن الجبلاية لن تفعل شيئًا لأنها تسمع الكلام جهارًا نهارًا وموثق لديها .

وقال الجهاز الفني إن عقد صالح جمعة وحسين السيد ممتدان وليس هناك أي مجال للتفاوض معهم أو غيرهم بجانب ثقتهم التامة في انتماء لاعبي القلعة الحمراء فليس معقولًا ترك نادي مؤسسي بتلك السهولة.

وأضاف أن هناك تفاوض حدث مع لاعب بعينه وأخطر ادارة الكرة عن الأمر وجاري رصد التفاصيل حال تكرارها.

وأوضح أن وليد أزارو لم يتلقي سوي عرض خليجي ضعيف ماديًا في الفترة الماضية وليس هناك أي عروض أخرى وهو مستمر مع الفريق لحاجة الجهاز الفني لتواجده بل أن هناك مفاوضات سوف تبدأ خلال الأيام المقبلة لتمديد وتعديل تعاقده.

وتابع الجهاز الفني أن أحمد فتحي هو أبن من أبناء الأهلي وله تقدير خاص من مجلس الإدارة وعلى رأسهم محمود الخطيب وهناك تمسك شديد من قبل الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر بتواجده وليس صحيحًا الرغبة في رحيلة وكل ما يتردد في هذا الشأن مجرد اجتهادات ليس أكثر.
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